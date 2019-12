'Türkiye'nin Otomobili' toplumun her kesiminden beğeni topladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Galericiler çarşısından genel ve detay görüntüEsnaf ve vatandaşlarla röportaj Türkiye 'nin Otomobili' toplumun her kesiminden beğeni topladıTOGG mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022 yılında üretimine başlanacak yerli otomobil, Adana, Mersin Hatay ve Osmaniye'de toplumun her kesiminin beğenisini topladı.HATAY - Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek ülkenin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022 yılında üretimine başlanacak yerli otomobil, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de toplumun her kesiminin beğenisini topladı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobillerin son yıllarda yaşadığı en radikal değişikliğin fosil yakıtların terk edilip elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanması olduğunu söyledi.Henüz sayıları az olsa da elektrikli otomobil teknolojisinin geleceğe damga vuracağını ve milyar dolarlık bir endüstriyi değiştireceğini ifade eden Kıvanç, "Bu nedenle Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Türkiye'nin Otomobili ülkenin en önemli küresel markalarından biri olacak. Türkiye için yeni bir fırsat penceresi açıldı. Dünyada dizel araçlar yasaklanırken, küresel ölçekte temiz ve çevreci bir ürün geliştiriyoruz. İnanıyorum ki bu yeni açılan pazarda Türkiye'miz yerli otomobili ile en önlerde yer alacak." diye konuştu.Yerli otomobilin hayırlı olmasını dileyen Kıvanç, "Bu gururu bizlere yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımız Mustafa Varank'a, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederim." dedi.Kavak: Bu üretimle dışa bağımlılığımız azalacakMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Şube Başkanı Burhan Kavak da Türkiye'nin dünya otomotiv arenasına çevreci bir ürünle çıktığını belirtti.Bu güzel gelişmenin "Türkiye yerli otomobilini yaptı." cümlesiyle geçiştirilemeyeceğini ifade eden Kavak, şöyle konuştu:"Elbette bu üretimle ithalatımız dışa bağımlılığımız azalacak. Elbette bu üretimle ihracat gerçekleştirip ekonomimizi büyüteceğiz. Ama daha önemlisi bu ürünle dünya arenasındaki imajımız değer kazanacak. Belki daha önemlisi böylesi bir ürünü ortaya çıkarabildiğimizi gelecek kuşaklara anlatabilmek olacak. SİHA üreten Türkiye elbette dünyanın en modern, en çevreci, en tasarruflu, en kullanışlı, en şık otomobilini de üretecekti. Hamdolsun böyle güzel bir gelişmeyi yaşayanlar arasında yer aldık. Kısa sürede başlayacak seri üretim bu ülke sanayicisine, üreticisine de motivasyon kaynağı olacak. Yatırımın Bursa'da gerçekleştiriliyor olması Türkiye ekonomisinin değer artışına mani olmaz. Yedek parçayı her ilimizin endüstrisi tedarik edebilir. Yazılımına, donanımına her şehrimizden girişimci gençlerimiz katkı sağlayabilir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu gururu bize yaşatan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."Özden: Ekonomimiz güç kazanacakGirişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden de yerli otomobilin teknik özelliklerini ve tasarımını hayranlıkla izlediklerini aktardı.Türkiye'nin, dünya otomotiv sektörü liginde açılan arayı iddialı bir ürünle kapatacağını aktaran Özden, şunları kaydetti:"Otomobil üretimine gelecek öngörüsü ile elektrikli olarak başlamak, iddialı olduğumuzun göstergesi oldu. Yazılımından donanımına kendi İHA ve SİHA'larını yapan hatta ihraç eden ülkeye böyle bir ürün yakışırdı. Yerli otomobil üretim hamlesini moral, motivasyon, değerlerimizi hatırlama çerçevesinde de önemli buluyorum. Bu girişim özellikle genç girişimcilerimiz ve mühendislerimizin kendine ve ülkesine güvenini de artıracak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'yerli ve milli' ısrarı başarının ateşleyicisi oldu. Yerli otomobilde seri üretim başladığında ekonomimize olumlu çarpan etkisini kısa sürede göreceğiz. Türkiye'nin yerli otomobili ile sadece otomobil ithalatı azalmayacak. Dışa bağımlı olduğumuz petrol ithalatı da azalacak. Şehirlerimizde hava kirliliği azalacak, ayrıca yaratılan katma değer ve istihdamla ekonomimiz güç kazanacak."Vatandaşlar da yerli otomobili beğendiKentte market işleten Mustafa Altundamla, yerli otomobili çok beğendiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ülkemiz dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Türkiye Cumhuriyeti açısından ilk sayılabilecek düzeyde bir gelişme. İlk yerli otomobilimiz tanıtıma çıktı. Çok beğenildi. Ben de araçları çok beğendim. Heyecanla piyasaya çıkacağı günü bekliyoruz. Bugüne kadar ithal otomobilleri kullanıyorduk. Bundan sonra yerli ve milli otomobil kullanmanın gururunu ve onurunu yaşamak istiyorum. Ülkem adına onu ve gurur verici bir mutluluk yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."Vatandaşlardan Ahmet Altun da yerli otomobillere hayran kaldıklarını belirterek, "Kırmızı renkli aracı çok beğendik. Almak isteriz tabii uygun olursa. Niye paramız yabancılara gitsin? Uzun yıllar sonra sonra ilk otomobilimiz. Hepimiz çok sevindik. Türkiye için inşallah iyi olur. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.Mersin'de de heyecan yarattıMersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan da Türkiye'nin otomobil üretimi sanayisinde büyük bir altyapı ve teknolojiye, sektörün de kalifiye insanlara sahip olduğunu aktardı.Ülkenin, uzun yıllardır kendi otomobilini üretmeye hazır olduğunu dile getiren Kızıltan, "Türkiye'nin önü açık, altyapısı var; teknolojiye, bilgi birikimine sahip. Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.Merkez Akdeniz ilçesinde araç modifikasyon servisi sahibi Caner Kıt da Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımını televizyonda gördüğünü aktararak, "Jantları olsun tamamı olsun, hepsi dört dörtlük. Dizaynı mükemmel yapılmış. Elektrikli olması çok iyi. İnşallah dedikleri gibi ortalama 500 kilometre giderse süper bir şey olur." dedi.Otomobil tamircisi Mesut Tekdemir (33) ise tanıtılan araçları beğendiğini vurgulayarak şöyle konuştu:"Aracın şekli, yabancı arabalarla kıyaslandığında çok güzel. Fiyatları nasıl olur, teknik özellikleri ne olacak detayları tam açıklanmadı ama memnunum, inşallah devamı gelir ve biz de kullanırız. Tasarımı çok güzel, mükemmel hatta. Milletimiz yerli olduğu için kullanacaktır. Türk, istediğinde, desteklendiğinde her şeyi yapar."Minibüs sürücüsü 55 yaşındaki Hulusi Yiğit de araçların tasarımını başarılı bulduğunu anlatarak, "SUV modeli çok hoşuma gitti. Ülkemiz için bir ilk olması gurur verici. Bir vatandaş olarak gurur duyuyorum." diye konuştu.Yiğit proje kapsamında yerli minibüs de görmek istediklerini söyledi."Türkiye'nin Otomobili" Hatay'da da beğenildiHatay Oto Alım-Satım Komisyoncuları Başkanı Şükrü Kanatlı, yerli otomobillin kendilerinde büyük bir heyecan uyandırdığını söyledi.Bu kadar güzel olacağını tahmin bile edemediklerini dile getiren Kanatlı, "40 yıldır oto alım satım işi yapıyorum. Bu tasarımdaki bir aracın tüm piyasayı sallayacağına inanıyorum. Piyasada heyecan yaratacağına eminim. Şu anda olsa ilk ben alırım. Bir an evvel heyecanla piyasaya girmesini bekliyoruz." dedi.Üniversite öğrencisi Ali Özdemir de elektrikli olmasının çevre temizliğine katkı sağlayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Param olmasa da kredi çeker yine alırım bu arabadan. Maksat katkı olsun, ön siparişte bulunacağız. Hem babam hem ben alacağız arabayı. Yabancı otomobilleri kullanmaktansa kendi otomobilimizi kullanırız."Esnaf yapan Suat Küçükosmanoğlu ise "Çok güzel olmuş. Çok beğendik. Memleketimize hayırlı olsun. Çıktığı zaman nasip olursa alırız." dedi.OTSO Başkanı Aksoy: Aracımıza sahip çıkacağızOsmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Devrim Murat Aksoy, yerli ve milli otomobile herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.Türkiye'nin yerli otomobilinin kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:"Yerli ve milli otomobilin teknolojisinin dünya teknolojisiyle rekabet edebilir olduğunu gözlemledik. Hepimizin yerli ve milli otomobilimize sahip çıkması gerektiği düşüncesindeyim. Burada emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. OTSO olarak elbette ki yerli ve milli bu aracımıza sahip çıkacağız, kentimizde de tanıtımını yapacağız. Ulusumuza hayırlı uğurlu olsun. Kamuoyunun da yerli otomobili heyecan verici olarak değerlendirdiğini gözlemliyoruz. Dünyadaki diğer araçlarla kıyasladığımızda hiçbir eksiğinin olmadığını, elektrikli olması sebebiyle de ileriki süreçlerde teknolojiyi de aynı zamanda yakalamış olacaktır. Bu konu milli bir konu, siyaset üstü bir konudur. Herkesin sahip çıkması gerekir."