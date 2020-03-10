"Türkiye'nin Otomobili", üretiminin yapılacağı Gemlik'te 12 Mart'ta tanıtılacak - BURSA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında 12 Mart'ta tanıtım toplantısı düzenlenecek.
10.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:33
Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, " Türkiye 'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında 12 Mart'ta tanıtım toplantısı düzenlenecek.
Gemlik Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının ilçede bir otelde gerçekleştirileceğini söyledi.
Etkinlik için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ağdemir, "Otomobilimizin paydaşları, çözüm ortakları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomobilimizin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak. Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız." dedi.
Gemlik Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Yıldırım da Türkiye'nin Otomobili'nin Gemlik'te üretilecek olmasından büyük heyecan duyduklarını dile getirdi.
Otomobilin, toplantının yapılacağı otelin önünde sergileneceği bilgisini veren Yıldırım, tüm ilçe halkını aracı görmeye davet etti.
Gemlik Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının ilçede bir otelde gerçekleştirileceğini söyledi.
Etkinlik için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ağdemir, "Otomobilimizin paydaşları, çözüm ortakları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, otomobilimizin CEO'su Gürcan Karakaş, Bursa protokolü ve Gemlik protokolü katılım sağlayacak. Gemlik Ticaret Odası, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik Belediyesi ve Gemlik halkı olarak en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız." dedi.
Gemlik Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Yıldırım da Türkiye'nin Otomobili'nin Gemlik'te üretilecek olmasından büyük heyecan duyduklarını dile getirdi.
Otomobilin, toplantının yapılacağı otelin önünde sergileneceği bilgisini veren Yıldırım, tüm ilçe halkını aracı görmeye davet etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :"Türkiye'nin Otomobili", üretiminin yapılacağı Gemlik'te 12 Mart'ta tanıtılacak - BURSA
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