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Türkiye'nin Otomobili vatandaşları heyecanlandırdı

Gaziantep'te fotoğrafçılık yapan Mehmet Dölek, yerli otomobil üretiminin kendisini gururlandırdığını ve sevindirdiğini kaydetti.

28.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:19
'te fotoğrafçılık yapan Mehmet Dölek, yerli otomobil üretiminin kendisini gururlandırdığını ve sevindirdiğini kaydetti.
Arabanın tasarımını çok beğendiğini dile getiren Dölek, "Görüntüsü, dizaynı çok güzel. Yeni araba alacaktım ama şimdi seri üretimi bekleyip, kendi aracımızı alacağım. Beklediğimin üzerinde çıktı. Dünyada böyle elektrik üzerine otomobil yok." dedi.
Vatandaşlardan Mehmet Çelik de otomobili çok beğendiğini ifade etti.
Yerli otomobilin daha önce yapılması gerektiğini ifade eden Çelik, "Geç oldu ama yine de oldu. Çok sevinçliyim, gururluyum. Hissettiklerimin tarifi yok." değerlendirmesinde bulundu.
Gözde Demiryürek, çok gururlandırdığını, milli duygularının kabardığını anlatarak, "Arabanın dış görünüşü de güzel. Özellikle kırmızısına bayıldım. Fiyatlar uygun olursa, vergi düşük olursa alırız. Eşimle de konuştuk bizi yormazsa almayı planlıyoruz." diye konuştu.
Salih Özdemir de Türk vatandaşı olarak otomobili çok beğendiğini, bu tür teknik gelişmelerin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Teknolojik gelişmelerin artması temennisinde bulunan Özdemir, "Dış görünüşü olağanüstü. Şu anki gelişmiş araçlardan bile güzel. İmkanlar elverirse almayı düşünürüm." dedi.
Türkiye'nin Otomobili vatandaşları heyecanlandırdı

Gaziantep, Araba, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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