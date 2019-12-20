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Türkiye'nin para cezası verdiği Google'a bir ceza da Fransa'dan

Türkiye'nin 93 milyon lira ceza kestiği Google'a bir ceza da Fransa kesti. Fransa Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 150 milyon avro para cezası kesti.

20.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:23

Fransız basınında yer alan haberlere göre Rekabet Kurumu, 'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon avro para cezası verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi. Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon avro ceza kesmişti.

TÜRKİYE'DE DE CEZALANDIRILMIŞTI

Şirketin faaliyetleri, Rekabet Kurulu tarafından da mercek altına alınırken, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında 9 Şubat 2017'de soruşturma başlatıldı.Kurul, söz konusu ekonomik bütünlüğün "mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin, rekabeti ihlal edipetmediğinin tespiti"ne yönelik yürütülen soruşturmada 93 milyon lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Türkiye'nin para cezası verdiği Google'a bir ceza da Fransa'dan

Fransa, Google, Dünya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

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