Türkiye’nin Patent Haritası’na BUÜ imzası
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Patent Effect firması tarafından yayımlanan 2019 Türkiye'nin Patent Haritası'nda farklı kategorilerde gösterdiği yükseliş ile dikkat çekti.
01.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:47
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Patent Effect firması tarafından yayımlanan 2019 Türkiye 'nin Patent Haritası'nda farklı kategorilerde gösterdiği yükseliş ile dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Bursa, Ekonomi