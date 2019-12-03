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Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, otizm derneğini ziyaret etti

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Kosova'nın başkenti Priştine'deki Otizm Derneği'ni ziyaret etti.

03.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:02Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, otizm derneğini ziyaret etti
'nin Büyükelçisi Çağrı Sakar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla 'nın başkenti Priştine'deki Otizm Derneği'ni ziyaret etti.
Büyükelçi Sakar, ziyarette Otizm Derneği Başkanı Cen Krasniçi'den dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran'ın da hazır bulunduğu görüşmede, bu yıl TİKA tarafından Kosova'da düzenlenen "Özel Eğitim Seminerleri"nden elde edilen gelirler derneğe bağışlandı.
Büyükelçi Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede derneğin TİKA ile geçmişte yaptığı çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.
TİKA'nın bugüne kadar Kosova'da yaptığı faaliyetlerden gurur duyduklarını belirten Sakar, "Türk Büyükelçiliği olarak Otizm Derneği'ni gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Otizm Derneği Başkanı Krasniçi ise yapılan sembolik bağışın büyük değere sahip olduğunu dile getirerek, "Birilerinin bize değer verdiğini, sahip çıktığını görmek, bize psikolojik anlamda da destek veriyor. Yardımlarından dolayı TİKA ve Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Priştine Otizm Derneği, Kosovalı aileler tarafından otizmli bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunmak amacıyla 2011'de kuruldu. Dernek, yaşları 2-18 arasında değişen yaklaşık 50 çocuğa hizmet sunuyor.
Bu arada, TİKA ve Priştine Belediyesi arasında yıl boyunca yapılan görüşmelerde otizmli ve down sendromlu bireyler için bir rehabilitasyon merkezinin inşa edilmesi için anlaşmaya varıldı. Projenin gelecek yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
TİKA, geçen yıl, Priştine'deki Otizm Derneği'ne tam donanımlı sensör odası yardımında bulunmuştu.

Priştine, Türkiye, Kosova, Güncel

Kaynak: AA

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