Türkiye'nin S-400 tedarik süreci planlandığı gibi devam ediyor

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 savunma sistemleri tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Hami Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin soruya cevap verdi.
Aksoy, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD
'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Aksoy, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere Türkiye'nin ABD makamlarına ilettiği Çalışma Grubu toplantısı teklifinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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