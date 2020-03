Türkiye'nin sağlık sistemi Avrupa'dan ilerde

Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesi ve İSO 10002, 14001, 50001, 9001 alan, Gaziantep 'in ve bölgenin tek, Türkiye 'nin ise ikinci özel hastanesi olmanın gururunu yaşayan Medicalpark Gaziantep Hastanesi'nin Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, korona virüsü için pandemi alarmı verilen günlerde Türkiye'de sağlık sektörünün Avrupa 'ya göre çok daha ilerde olduğunu söyledi.Türkiye'nin sağlık sisteminin Avrupa'dan ileride olduğunu kaydeden Medicalpark Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Kubba, "Türkiye'de doğru bilinen bazı yanlışlar var. Sağlık ihtiyaçlarınızı ertelememek gerekir. Hastaysanız, bir şikayetiniz varsa gelip tedavi olmak zorundasınız. Hatta böyle dönemlerde bunu daha hızlı yapmalısınız. Ertelemeyin, endişelenmeyin. Çünkü sağlık kuruluşları en güvenilir yerlerdir. Personel bilinçli ve en iyi korunandır. Her türlü koşula göre eğitim almış, kriz planlarını sürekli yenileyen kadrolardır. Yine de evden çıkmak istemeyen hastalarımız için online çözümlerimiz mevcuttur. Telefonla da destek olabiliyoruz. Bu konuda her zaman doktorlarımıza ve bütün sağlık kurumlarımıza güvenin. Ben Türkiye'deki sağlık sektörünün Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Doktorlarımıza güveniyorum. Hastanelerimizin yetişmiş personeline inanıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik paketten aslında önce sağlık sektörünün yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Muhtasar, KDV indirimlerinden sağlık kuruluşları da yararlanmalıdır. Çünkü hepsine bir teşekkür, şükran borcumuz var" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA