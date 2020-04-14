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Türkiye'nin salgınla ilgili uyarıları dünyada ses getirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu dönemde uluslararası topluma önemli uyarılarda bulunduğu, The Washington Times gazetesinde yayımlanan "Bugün Yaptıklarımız Yarını Belirleyecek" makalesi dünya çapında ses getirdi.

14.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:24
Türkiye'nin salgınla ilgili uyarıları dünyada ses getirdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı bu dönemde uluslararası topluma önemli uyarılarda bulunduğu, The Washington Times gazetesinde yayımlanan "Bugün Yaptıklarımız Yarını Belirleyecek" makalesi dünya çapında ses getirdi.
Bakan Çavuşoğlu'nun 2 Nisan 2020'de The Washington Times gazetesi için kaleme aldığı "Bugün Yaptıklarımız Yarını Belirleyecek" makalesi, farklı kıtalarda bir çok gazetede yer buldu.
Makale, İtalya, Fransa, Portekiz ve Romanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkelerindeki toplam 78 basın kuruluşu tarafından yayınlandı.
Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde küresel jeopolitik rekabet ve siyasi anlaşmazlıkların bir anlam ifade etmediğini vurguladığı makalesinde, uluslararası toplumu, bütün ihtilafları geride bırakma, çatışmaları sonlandırma ve diyalog ve uzlaşma arayışına girme çağrısı yapmıştı.
Herkesi ilgilendiren ve küresel bir karşılık gerektiren bir konunun "insanlara, ekosisteme, ekonomiye ve vicdanlara çok ağır bedeller ödeten" çatışmalara son verilmesi olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu nedenle uluslararası toplumu, Orta Doğu da dahil olmak üzere, bütün ihtilafları geride bırakma, çatışmaları sonlandırma ve ciddi biçimde diyalog ve uzlaşma arayışına girmeye çağırıyoruz. Herkesin acı çektiğini bilirken ve dünya sağlığı için mücadele ederken, jeopolitik rekabet ve siyasi anlaşmazlıklar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Buna dünya çapında destek vermek için hepimiz bir dakikamızı ayırırsak, bu çağrı cevapsız kalmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Kovid-19'un Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldığına ve vaka sayılarının arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, makalede şu ifadelere yer vermişti:
"İnsanlığın üçte birinden fazlasına evde kalması emrediliyor ve şu ana kadar sarsıcı sayılarla yitirdiğimiz yaşamlara ne yazık ki çok daha fazla kayıplar eklenecektir. Salgının ekonomik bedeli de ürkütücüdür. Ayrıca uzun vadeli etkilerinin olması beklenmektedir. Bunun halihazırdaki devlet kırılganlıkları, siyaset ve güvenlik üzerindeki tesirleri, hükümetleri dünya çapında mutlaka etkileyecektir. Tünelin sonundaki ışığı henüz görmedik ve bunu beklememeliyiz. Bu bir düşünme, aynı zamanda da önderlik ve harekete geçme anıdır."

Kaynak: AA

Etiketler: The Washington Times, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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