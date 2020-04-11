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Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü

Türkiye'nin sebze ve meyve üssü Antalya'da üretim aralıksız sürdü (3)'HAYVANLAR DA İNSANLAR GİBİ SÜREKLİ BAKIM, İLGİ İSTİYOR'Antalya'da çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulurken, Korkuteli ilçesinde besihaneler ve mandıralar, vatandaşların süt ve peynir ihtiyaçlarını karşılamak...

11.04.2020 21:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:40
Türkiye 'nin sebze ve meyve üssü Antalya 'da üretim aralıksız sürdü (3)
'HAYVANLAR DA İNSANLAR GİBİ SÜREKLİ BAKIM, İLGİ İSTİYOR'
Antalya'da çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf tutulurken, Korkuteli ilçesinde besihaneler ve mandıralar, vatandaşların süt ve peynir ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdü. Küçükköy Mahallesi'nde besicilik yapan Sebahattin Karakaş, Mahallelerde yaşayanlar için hayvancılık vazgeçilmez bir faaliyet. Hayvanlar da insanlar gibi sürekli bakım, ilgi istiyor. Hastalığı, doğumu var. Kendi haline bırakamazsınız. Süt hayvanlarının sağılması gerekiyor. Sağılan sütün zaman yitirilmeden soğuk zincire girmesi için alım merkezine ulaştırılması gerekiyor. 2 gün sokağa çıkma yasağına rağmen Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına hayvan barınakları ve çiftliklerde yasak yok. Biz besihaneden sağdığımız sütleri köye gelen kooperatif veya süt alıcısına teslim ediyoruz. Onlar da gerekli işlemlerin ardından sütü mandıraya veya fabrikaya teslim ediyor dedi.
'İNEĞİN MEMESİNİ KAPATAMAZSIN'
Karakaş, Sokağa çıkma yasağı da olsa gıda üretiminin durmaması gerekiyor. Küçükköy'de onlarca besihane var. Besihanelerde süt sağımı günlük devam ediyor. İnekleri sağmak zorundalar. Fabrikayı, iş yerini kapatabilirsiniz ama ineğin memesini kapatamazsın. Sağılan süt fabrikalara ve mandıralara teslim ediliyor. Buralarda süt işlenerek içme sütü, yoğurt, peynir, tereyağı yapıyoruz. Biz bunu yapmazsak tüketici ne yiyecek Her şeyin üretimini durdurabilirsiniz ama tarım ve gıdayı durduramazsınız. Besicilik yapanlar, en azından günde iki kez sağım yapıyor. Geçim yasağa rağmen devam ediyor diye konuştu. Türkiye’nin sebze ve meyve üssü Antalya’da üretim aralıksız sürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, Türkiye, Antalya, Güncel
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