Türkiye'nin Servis Gelirleri 5,2 Milyar Lira Oldu

13 Kasım 2018 Salı 13:51



13 Kasım 2018 Salı 13:51

Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, nisan-eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 14,6 artarak 5,2 milyar liraya ulaştı.Vodafone Türkiye tarafından şirketin nisan-eylül dönemini kapsayan ilk yarıyıl sonuçları açıklandı. Buna göre, şirketin servis gelirleri söz konusu dönemde yüzde 14,6 artarak 5,2 milyar lira oldu.Şirketin, ocak-eylül döneminde Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 17,9 artarak 1,5 milyar liraya yükseldi. Şirketin Faiz ve Vergi Öncesi Kar'ı da yüzde 40,4 artışla 720 milyon liraya çıktı. Vodafone Türkiye'nin mali yarıyıl yatırımları bu dönemde 670 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı, 563 bin net abone artışıyla rekor seviye olan 23,7 milyona yükseldi. Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 12,8 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 54'üne ulaştı. Şirketin 4,5G abone sayısı da mali yarıyıl sonu itibarıyla 14 milyonu aştı."Sabit genişbant abone sayısı 775 bine ulaştı"Vodafone Türkiye'nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 152 bin net artışla ilk mali yarıyılda 775 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri yüzde 29,6 yükseldi. Şirketin yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise yüzde 70 artarak 173,8 bine ulaştı.Şirket abonelerinin veri kullanımı, 2018-2019 mali yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61 arttı.Vodafone Türkiye sabit hizmetlerde stratejik iş birliklerini tamamlayarak eve kadar yeni nesil erişim teknolojileri altyapı ağını da genişletti. Böylece şirketin yeni nesil erişim şebekeleriyle ulaşılan hane sayısı 7,3 milyona yükseldi.Türkiye'nin işletmelerinin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Kurumsal segment servis gelirlerini mali yılının ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artırdı."Türkiye'nin potansiyeline olan inancımızla yatırımlarımızı sürdüreceğiz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, Türkiye ekonomisinin güçlü büyümesine inançlarının bir göstergesi olarak 4,5G ve fiber teknoloji alanında yatırımlara devam ettiklerini belirtti.Bu yatırımlar ve dijitalleşme yolunda attıkları adımlarla güçlü bir mali yarı yılı geride bıraktıklarını aktaran Deegan, "Müşteri deneyimini iyileştiren yeni nesil erişim teknolojilerine yaptığımız yatırımlarımız odağında, sabit genişbant müşteri sayımızdaki güçlü büyümeden memnuniyet duyuyoruz. Enflasyonla Mücadele Programı'na desteğimiz ve bu yönde müşterilerimize daha fazla değer sunma çabamız devam ediyor. Vodafone olarak, Türkiye'nin potansiyeline olan inancımızla yatırımlarımızı sürdüreceğimizin altını çizeriz." değerlendirmelerini yaptı.