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Türkiye'nin "sessizleşen meydanları" drone ile görüntülendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin simge meydanları da en sessiz günlerini yaşıyor.

Türkiye'nin
03.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:56
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'nin simge meydanları da en sessiz günlerini yaşıyor.
"Kentlerin kalbinin attığı yer" olarak nitelendirilen ve normal şartlarda her gün binlerce kişiyi ağırlayan meydanlar, Kovid-19 salgınıyla adeta sessizliğe büründü.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın yanı sıra "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulan diğer 50 kentin meydanlarında salgın öncesi görülen yaya ve araç kalabalığı yerini güvercinlere bıraktı.
Anadolu Ajansı (AA) ekipleri, yurdun önemli meydanlarını drone ile görüntüleyerek bu tarihi anları kayıt altına aldı.
Salgından önceki günlerde binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Ankara Ulus Meydanı, İstanbul'daki Sultanahmet, Eminönü ve Taksim ile Üsküdar, Kadıköy ve Beyazıt meydanlarında sessizlik hakim oldu.
Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan Edirne Selimiye Meydanı en sakin günlerini geçiriyor. Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı da "sessiz" bir görüntü sergiliyor.
Trabzon Atatürk Alanı ve Meydan Parkı, Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve Yeni Mahalle Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Van Beşyol Meydanı, Antalya Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı Kent Meydanı ile Karaalioğlu Parkı Meydanı'nda sakinlik gözleniyor.
Salgından önce Bursa'da adeta mahşeri kalabalığa ev sahipliği yapan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Kent Meydanı güvercinlere kaldı. Düzce Anıtpark Meydanı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Ordu Demokrasi Meydanı ve Köprübaşı Meydanı boş olarak görüntülendi.
İzmit Kent Meydanı, Diyarbakır Kent Meydanı, Erzurum'daki Havuzbaşı, Yakutiye ve Erzurum Kalesi, İzmir Konak, Cumhuriyet ve Gündoğdu, Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Aydın Atatürk Kent Meydanı, İstasyon ve Malazgirt Meydanı, Manisa Cumhuriyet Meydanı ve Adana Uğur Mumcu Meydanı'nın en tenha halleri de fotoğraf ve görüntülerde yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Demokrasi Meydanı, Türkiye, Güncel, Haber

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