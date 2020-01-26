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Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına koronavirüs uyarısı

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, Güney Kore'deki Türk vatandaşlarını yeni tip koronavirüse karşı uyardı.

26.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:40Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına koronavirüs uyarısı
Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, Güney Kore'deki Türk vatandaşlarını yeni tip koronavirüse karşı uyardı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs vakalarının Güney Kore'de de görülmeye başlandığı, henüz kimsenin ölmediği ancak bugün itibarıyla koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının üç olduğu ve bu kişilerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, Çin Yeni Yıl tatili dolayısıyla çok sayıda turistin Güney Kore'ye geldiği, Türk vatandaşlarının özellikle bu dönemde ölümcül hastalıktan korunmak için mümkün olduğu kadar kalabalık yerlerden uzak durması, tıbbi maske kullanması, kişisel hijyene özen göstermesi, koronavirüsün sebep olduğu semptomlar görülmesi veya ciddi soğuk algınlığı durumunda ihtiyaten sağlık kurumlarına başvurması istendi.
Büyükelçiliğin, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.

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Kaynak: AA

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