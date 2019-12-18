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Türkiye'nin sınır dışı ettiği 2 Kosovalı Priştine'de gözaltına alındı

Kosova Polisi, Suriye'de terör örgütlerine veya gruplarına katılmaya çalıştıkları şüphesiyle Türkiye'den sınır dışı edilen 2 Kosova vatandaşını gözaltına aldı.

18.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:58Türkiye'nin sınır dışı ettiği 2 Kosovalı Priştine'de gözaltına alındı
Polisi, 'de terör örgütlerine veya gruplarına katılmaya çalıştıkları şüphesiyle 'den sınır dışı edilen 2 Kosova vatandaşını gözaltına aldı.
Kosova Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kosova uyruklu 2 erkek şüphelinin, Türkiye tarafından Suriye'deki terör örgütlerine veya gruplarına katılmaya çalıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edildikten sonra savcılık talimatıyla başkent 'deki Adem Jashari Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, dün Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirmişti.

Priştine, Türkiye, Suriye, Kosova, Güncel

Kaynak: AA

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