Haberler » 3. Sayfa » Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanı Danimarka'da gözaltına alındı - Haber

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanı Danimarka'da gözaltına alındı

Kopenhag polisi, Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanını Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına aldı.

11.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:57Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanı Danimarka'da gözaltına alındı
polisi, 'nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanını Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği 28 yaşındaki DEAŞ'lı terörist Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı. tarafından yapılan açıklamada, vatandaşı olan 28 yaşındaki Ahmad El-Haj'ın 2017 yılında Türkiye'den iade edilmesinin istendiği belirtildi. Gözaltına alınan DEAŞ militanının Terörle Mücadele Kanunu'nun 114 ve 136. maddelerinin ihlaliyle suçlandığını açıklayan polis, el-Haj'ın tutuklanma talebiyle Salı günü Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi. - KOPENHAG

Danimarka, Kopenhag, Türkiye, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:01 Esenyurt'ta korku dolu anlar
21:03 4 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20:52 Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanı Danimarka'da gözaltına alındı
20:52 Sazan balığından sonra şimdi de 108 bin TL'lik 'keklik' vakası
20:52 Para çantası yerine malzeme çantasını çaldılar, kazaya karışınca böyle kaçtılar
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
13:48 Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 21:07:34