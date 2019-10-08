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Türkiye'nin Suriye'de olası askeri harekatı bölgedeki terör gruplarının durumunu nasıl etkiler?

Dünya, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyonuna odaklanmış durumda. Ankara, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek "Bölgeyi teröristlerden temizlemeye kararlıyız." açıklamasını yaptı. Peki olası bir harekat, tam tersine bölgedeki terör gruplarının daha da c

08.10.2019 18:36Türkiye'nin Suriye'de olası askeri harekatı bölgedeki terör gruplarının durumunu nasıl etkiler?
Dünya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyonuna odaklanmış durumda. Ankara, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "Bölgeyi teröristlerden temizlemeye kararlıyız." açıklamasını yaptı. Peki olası bir harekat, tam tersine bölgedeki terör gruplarının daha da canlanmasına yol açar mı?

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin ana yapısını oluşturduğu SDG, ise hali hazırda ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekiliyor olmasının IŞİD ile mücadelede çok büyük bir 'negatif etki' yapacağını savunuyor.
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Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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