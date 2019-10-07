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Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD'den gelen açıklamalar, doların ateşini yükseltti

Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD'den gelen peş peşe açıklamalar sonrası dolar yükselişe geçerek 5,79'u gördü. Dolar, şu sıralar 5,78'den işlem görüyor.

07.10.2019 18:32

Cuma gününü 5,71'den tamamlayan dolar kuru, Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD açıklamasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Sabah saatlerinde 5,72-5,75 arasında işlem gören kur, gün içerisinde en çok 5,79'u gördü. Dolar, şu sıralar 5,78'den işlem görüyor.

ABD'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, dün akşam yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunu kapsayacak güvenli bölgenin kurulmasını ele alırken, Beyaz Saray Türkiye'nin operasyon için yakında harekete geçeceğini ve ABD güçlerinin burada rol almayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan gelen açıklamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da konuya ilişkin açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "ABD, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük. Washington'a geldiğimde DEAŞ bölgede kol geziyordu. Hızlıca DEAŞ'ın yüzde yüzünü mağlup ettik" ifadeleri yer aldı.

'DOLARDA 5,75 VE 5,78 DİRENÇ KONUMUNDA'

Hafta boyunca Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75 ve 5,78'in direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin Suriye operasyonuna ilişkin ABD'den gelen açıklamalar, doların ateşini yükseltti

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Ekonomi, Güncel

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