Haberler » Dünya » Türkiye'nin Suriye politikasına destek veren Macaristan'da Erdoğan'a protestolu karşılama

Türkiye'nin Suriye politikasına destek veren Macaristan'da Erdoğan'a protestolu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de protesto edildi.

07.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:28 Türkiye'nin Suriye politikasına destek veren Macaristan'da Erdoğan'a protestolu karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Budapeşte'de protesto edildi.

Şehrin merkezinde Tuna Nehri'ne açılan Szent Istvan Caddesi'nde toplanan ve Margaret Köprüsü'ne doğru yürüyen yaklaşık iki bin kişilik bir grup Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etti. Ellerinde pankartlarla sloganlar atan grup, yoğun güvenlik önlemleri altında yürüdü.
Euronews.com'da Görüntüle

Macaristan, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
19:55   Hint Okyanusu'nda kaybolan İskoç turistin eli ve alyansı köpekbalığının midesinde bulundu
19:28   Ev yapımı hava balonu ile kaçış hikayesi: Berlin Duvarı'nın son mağduru Winfreid Freudenberg
19:24   NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip
19:21   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristin iyisi kötüsü olmaz
19:06   Erdoğan Macaristan'da: 'Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız'
19:24   NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip
00:36   Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü
00:13   KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor
23:24   ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum
22:39   İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 19:56:51