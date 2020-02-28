Türkiye'nin Suriyeli mültecileri engellememe kararının ardından Yunanistan sınıra asker yığıyor

İdlib'de 33 askerimizin Esed rejimi tarafından şehit edilmesinin ardından Türkiye , Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtığını duyurdu. Yunanistan 'dan karşı hamle geldi. Yunanlar sınırdaki asker sayısını artırıyor.

Dün gece saatlerinde Suriye'den acı haberler geldi. Gözlem faaliyetleri için İdlib'de olan Türk askerine Esed Rejimi tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucunda 33 askerimiz şehit oldu.

TÜRKİYE'DEN SINIRLARI AÇMA KARARI

Bu gelişmenin ardından Türkiye, Avrupa'ya gidecek olan başta Suriyeliler olmak üzere mültecileri durdurmama kararı aldı. Bir nevi mültecilere kapıları açtı. Suriye'de iç savaşın başladığı andan itibaren Türkiye kapılarını Suriyelilere açmıştı. Türkiye, 5 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapıyor ve Avrupa'ya gitmelerine izin vermiyordu. Sınır kapılarında mültecilerin engellenmeme kararı, İdlib'deki şehit haberlerinin ardından Türkiye'nin uluslararası alanda yeni hamlesi olarak değerlendirildi.

YUNANİSTAN ASKER SAYISINI ARTIRIYOR

Yunanistan ise Türkiye'nin bu adımına karşı hamle yaptı. Yunan yetkililer Türkiye sınırındaki asker sayısını artırma kararı aldı. Edirne'nin bitişiğindeki sınırına asker yığan Yunanistan, mültecilerin ülkelerine geçmesine engel olmak istiyor.