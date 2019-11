Türkiye'nin Suriyelilere misafirperverliğinin göstergelerinden biri: Sarıçam Geçici Barınma Merkezi

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye 'ye sığınan Suriyeliler, 30 bin 600 kişi kapasiteli Sarıçam Geçici Barınma Merkezi'nde sağlıktan eğitime çok sayıda hizmete ulaşabiliyor.Sarıçam ilçesindeki merkezde, sağlıktan eğitime, spor alanlarından oyun parklarına, alışveriş merkezlerinden mescitlere kadar her türlü imkandan yararlanan Suriyeliler, yaşadıkları zorlukları Türkiye'nin misafirperverliği sayesinde aşıyor.Ülkelerinden kaçmak zorunda bırakılan ve vatan hasreti çeken Suriyeliler, kentteki barınma merkezinde acil servis biriminin de bulunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.Suriyeli çocukların geleceklerinin de düşünüldüğü merkezde, 9 bin 100 öğrenciye 198 öğretmen tarafından 8 okulda eğitim veriliyor.Merkezde Suriyelilerin kullandığı spor alanları, oyun parkları, yeşil alanlar, halk eğitim kursları ile 8 mescit ve 11 Kur'an kursu da bulunuyor.Suriyeliler ayrıca merkezdeki seracılık kursunda eğitim alıp buradaki serada çeşitli sebzeler yetiştirerek kendi yiyeceklerini de üretme şansı yakalıyor."Alicenap bir milletiz"Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan , barınma merkezinin 2013'te çadır kent olarak projelendirildiğini, 2017'de buranın konteyner kente dönüştürüldüğünü söyledi.Barınma merkezi hakkında bilgiler veren Kayhan, "Konteyner kente dönüşümle mevcudumuz 30 bin 600 kişiye çıktı. Burası Suriyelilerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı, ülkemizdeki en büyük konteyner kent. Aynı zamanda dünyadaki en büyük ve kapasiteli konteyner kenttir." diye konuştu.Kayhan, barınma merkezinde temel ihtiyaçların karşılandığını anlatarak, şöyle devam etti:"Özellikle temiz içme suyu, kullanma suyu, sıcak su, yeterli miktarda sağlanıyor. Yiyeceklerin temini için marketlerle imkanlar sunulmakta. Konteynerler 2 katlı ve bunlarda banyosu, tuvaleti olmak üzere 4 kişi ortalama kalış mevcudu var. Burada kalanlar Suriye'deki iç savaştan dolayı ülkemize sığınmış insanlar. Suriyelilerin insani şartlarda yaşaması için biz devlet olarak her türlü tedbiri aldık. Millet olarak zaten alicenap bir milletiz. Okul çağındaki çocukların hepsine eğitim verme yönünde kurulmuş okullarımız var. Erişkin olup meslek ve uğraş sahibi yapmaya çalıştığımız Suriyeliler için atölyelerimiz var. Seracılık faaliyetlerimiz var.""10 bin kişiye sertifika"Kayhan, barınma merkezinde eğitim alanların ülkelerine döndüklerinde de kendilerine öğretilen meslekleri yapmayı sürdüreceğine inandığını belirterek, "Şu ana kadar 10 bine yakın Suriyeliye eğitim vererek onları sertifikalandırdık. Üretim faaliyetleri de devam ediyor. Konfeksiyon faaliyetleri, kurs faaliyetleri sürüyor." diye konuştu.Sorunsuz şekilde barınma merkezi çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Kayhan, şunları söyledi:"Herkesin kendi vatanı, evi, köyü oraları terk edip gelmişler. Büyük sıkıntılar yaşamışlar. Dolayısıyla biz bunu da göze alarak onlara kapılarımızı açtık. Onlar da bunun farkındalar. Hepsi ülkemizin fedakarlığının farkında. Bunun da her zaman karşılığını veriyorlar."Suriyeliler barınma merkezindeki yaşamlarından memnunBarınma merkezinde yaşayan Muhammed Dilbez de Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2013'te Türkiye'ye sığındığını söyledi.Uzun zamandır barınma merkezinde yaşadığını anlatan Dilbez, "Türkiye'nin sunduğu hizmetlerden çok memnunuz. Özellikle sağlık ve marketler olsun, yiyecek kartlarımız olsun çok iyi. Teşekkür ediyoruz, herhangi bir eksiğimiz yok." diye konuştu.Suriye'den ailesiyle yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye gelen Hatice Abyad da el işi kursunda çeşitli eğitimler aldığını dile getirdi.Abyad, kursta öğrendiklerinin kendisine çok faydalı olduğunu belirterek, "Burada kafam rahatladı. Çocuklarım da yanımda. Buradaki hizmetler iyi. Özellikle sağlık konusunda, çocuklarımızı doktora götürüp ilaçlarını buradan alabiliyoruz. Marketlerden faydalanabiliyoruz, alışveriş kartlarımızla harcama yapabiliyoruz. Burada el işi de öğrendim. Bu da benim için çok iyi oldu. Hizmetlerinden ötürü Türkiye'ye teşekkür ederim." ifadesini kullandı.