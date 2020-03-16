Türkiye’nin ‘Tarihi Madenleri’ araştırılıyor
Trabzon'da Mart ayı içinde iki önemli madencilik sempozyumu düzenlenecek.
16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
Trabzon 'da Mart ayı içinde iki önemli madencilik sempozyumu düzenlenecek.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Madencilik, Trabzon, Ekonomi
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