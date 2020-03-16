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Türkiye’nin ‘Tarihi Madenleri’ araştırılıyor

Trabzon'da Mart ayı içinde iki önemli madencilik sempozyumu düzenlenecek.

16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
Türkiye’nin ‘Tarihi Madenleri’ araştırılıyor
Trabzon 'da Mart ayı içinde iki önemli madencilik sempozyumu düzenlenecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Madencilik, Trabzon, Ekonomi

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