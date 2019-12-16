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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

16.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:22Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Er, AA'nın
'nin Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Büyükelçi Er, kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" fotoğrafını seçerken, yaşam kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Süper ay", kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın " Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarına oy verdi.
Tüm fotoğrafların çok sanatsal olduğunu dile getiren Er, fotoğrafçıların kareleri yakalayabilmesi için uzmanlık, hissiyat, duyuş ve biraz da şans gerektiğini ifade etti.
"Çıldır Gölün'de kış şöleni" fotoğrafından çok etkilendiğini dile getiren Er, "Fotoğrafa baktığınızda atları göremiyorsunuz ancak gölgelerinden atlar ortaya çıkıyor. Bu, insana hoş bir duygu veriyor. Sanatsal bir tarafı var." dedi.
Er, oylamadaki tüm fotoğrafların sanatsal açıdan çok değerli olduğunu ifade ederek, bundan dolayı fotoğrafları çekenleri tebrik etti.

Taşkent, Türkiye, Çıldır, Güncel

Kaynak: AA

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