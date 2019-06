Türkiye'nin tek Tavukçuluk fuarı kapılarını açtı

Kaynak: İHA

Türkiye'nin tek Tavukçuluk fuarı kapılarını açtıSon 5 yılda kanatlı et üretimi yüzde 9, yumurta üretimi yüzde 21 oranında arttıMüfit Yavuz: "Irak ile yaşanan yumurta ihracatı krizi yakın zamanda atlatılır"İSTANBUL - Türkiye'nin tek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı olan VIV TÜRKİYE 2019, İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açtı. Türkiye'nin ihracat rakamlarını artırmaya yönelik girişimlerin yapılacağı fuar 3 gün boyunca açık olacak. İstanbul Fuar Merkezi kapılarını 9. kez düzenlenen ve Türkiye'nin tek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı olan VIV TÜRKİYE 2019 için açtı. Yüzde 70 oranında yurt dışından katılım olan fuarın açılışını Bilimsel Tavukçuluk Derneği Türkiye Şubesi Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay, Veteriner Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Şengör, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zeki Taydaş ile Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer yaptı."Avrupa ve Çin'i kendimize pazar olarak açabilirsek ihracatımızı ikiye katlar"Açılış konuşmaları bölümünde fuara katılanlara seslenen Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı ve Hastavuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, pazarı büyütmeye yönelik çağrıda bulundu. Avrupa ve Çin pazarının kapılarının açılması durumunda ihracatın ikiye katlanacağını ifade eden Sezer şöyle konuştu: "Dünyada kanatlı sektörü 40 milyar dolarlık bir pazara sahip. 40 milyar doların bir milyar dolarını Türkiye sağlıyor. Bu pazarların içinde en büyük ithalatçı ve ihracatçı ülkelerin birincisi Avrupa Birliği, ikincisi Japonya, üçüncüsü Çin. Bugün Türk beyaz et sektörü Japonya'da restoran zincirlerinde göğsümüzü gere gere satabildiğimiz bir ürün. Ama ne yazık ki diğer iki büyük pazar olan Avrupa ve Çin'e, Türk kanatlı ürünleri açık değil. Bürokratlarımızla ve sektörümüzle birlikte el ele çalışıp Avrupa ve Çin'i kendimize pazar olarak açabilirsek, bir milyar dolar olan ihracatımızı ikiye katlar."Türkiye beyaz et ve yumurta sektöründe her geçen gün büyüyorTÜİK verilerine göre Türkiye'de son 5 yıl içinde kanatlı et üretimi yüzde 9, yumurta üretimi yüzde 21 oranında artış sağladı. Tavuk eti üretimi 2 milyon 200 bin tona, hindi eti 70 bin tona ve yumurta üretimi de 22 milyar adede çıktı.2018 yılında tavuk eti ihracatı 401 bin ton olurken hindi ihracatı 9 bin 700 ton ve sofralık yumurta ihracatı da 5 milyar 653 milyon adet oldu. Dünyada tavuk eti üretiminde dokuzuncu olan Türkiye yumurta üretiminde sekizinci, tavuk eti ihracatında beşinci, yumurta ihracatında ise Hollanda ve Amerika'dan sonra üçüncü konumda.9. kez düzenlenen Türkiye'nin tek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı hakkında konuşan Hastavuk A.Ş. Genel Müdürü Şahin Aydemir, fuara çok sayıda ülkeden yabancı misafirin geldiğini söyledi. Fuarın bu alanda dünyanın en önemli fuarı olduğunu ifade eden Aydemir, "Bu fuarın artık dünyanın en önemli fuarlarından biri olması bizim en çok gurur duyduğumuz konulardan bir tanesi. Masaların çoğunda yabancılar oturuyor. Dünyanın 58 ülkesine ihracat yapan bir sektörü konuşuyoruz. Dünyanın her yerinden gelen müşterilerle burada olmak bize gurur veriyor." dedi."Bu sektör yıllardır çok büyük krizleri atlatmış"Hastavuk A.Ş. Civciv Bölümü Genel Müdürü Müfit Yavuz da son günlerde Irak ile yaşanan ihracat krizine değindi. Türkiye'de genel olarak yumurta ihracatı rakamlarının iyi düzeyde olduğunu belirten Müfit Yavuz şöyle konuştu: "Yoğun bir ilgi var. Türkiye'nin özellikle yumurta ihracatındaki rakamları oldukça iyi düzeyde. Son aylarda sofralık yumurta üreticilerimizin bölgesel bazlı bazı sıkıntıları var. Özellikle Irak bölgesinde kapının kapanmasıyla ilgili bölgede bir takım sıkıntılar baş gösterdi. Ama uzun yıllardır çok büyük krizleri atlatmış bir sektör bu. Bunundan altından, sahip olduğu deneyim ve özveri ile çok kısa zamanda çıkacaktır."Türkiye'nin tek Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı olan VIV TÜRKİYE 2019 üç gün boyunca dünya kanatlı sektörünün ticaret merkezi olacak. Bu seneki fuara kanatlı sektöründen yerli ve yabancı toplam 266 firma direkt veya dolaylı katılarak üç gün boyunca en yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek.