Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'nin tepkisini çeken olayda soruşturmanın detayları - Haberler

Türkiye'nin tepkisini çeken olayda soruşturmanın detayları

ANKARA'da İhsan Y.'yi kendisini polis gibi tanıtarak korkutan M.T.E. hakkında TCK'nın 262'nci maddeden kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

24.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:32
Türkiye'nin tepkisini çeken olayda soruşturmanın detayları

ANKARA'da İhsan Y.'yi kendisini polis gibi tanıtarak korkutan M.T.E. hakkında TCK'nın 262'nci maddeden kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. TCK'nun 262'nci maddesinde "Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi yer alıyor.

21 Mart Cumartesi saat 00.00'da 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından sosyal medyada yaşlı insanların sokakta görüntülenerek paylaşıldı. Ancak sosyal medya paylaşımlardan bir kısmında yaşlı insanlara yönelik saygı sınırlarının aşılması tepki çekti.

2 YILA KADAR HAPİS

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. DHA'nin edindiği bilgilere göre, Başsavcılık olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan M.T.E. hakkında, TCK'nın 262'nci maddesinde düzenlenen "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlamasıyla soruşturma başlattı. TCK'nın 262'nci maddesinde "Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir" düzenlemesi yer alıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Başsavcı, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haber 18:58: HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması - Haber 18:57: Sakaryq'da muhtelif noktalara dezenfektan otomatları eklendi - Haber 18:57: ED-BEL'de ücretsiz izin konusu açığa kavuştu - Haber 18:56: Avukatlar da mücbir sebep kapsamına alındı - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber
Loading