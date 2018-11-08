Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, " Türkiye
'nin tesisleşmesi dünya literatüründe bir devrimdir. En güzel tesisler ülkemizde, en yeni tesisler bizde sportif anlamda. Bize de bu tesisleri insanımızla, gençlerimizle doldurmak, gençlerimizi, insanlarımızı bu tesislere kanalize etmek, motive etmek kalıyor." dedi. Tunceli
Valiliğini ziyaret eden Kasapoğlu ve beraberindekileri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Vali Yardımcıları Selçuk
Yosunkaya, Akın Zor ve bazı ilçe kaymakamları karşıladı.
Vali Sonel ile bir süre görüşen Kasapoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de her dönem yapılan yatırım ve projelere önem verdiklerini söyledi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in kente atanmasının ardından başarılı işler yaptığını belirten Kasapoğlu, Sonel'i tebrik etti.
Tunceli'ye her zaman destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, tüm kaynaklarımızı Tunceli'mizin gençlerine, çocuklarına, insanlarına yönelik olarak seferber ediyoruz." dedi.
Tunceli'de hayata geçirilmesi planlanan projeler olduğunu kaydeden Kasapoğlu, şunları söyledi:
"Her şey Tunceli'mizin geleceği için. Ülkemizin birlik ve beraberliği için. İnşallah hem bu yapacağımız tesislerin verimli kullanılması noktasında hem de gençlerimizin ihtiyaç duyduğu yeni tesislerin de Tunceli'mize kazandırılmasıyla alakalı olarak bugün çalışmalarda bulunacağız ve bazılarını yerinde inceleyeceğiz. Bazılarıyla ilgili de istişare edeceğiz. Tam kadro olarak buradayız. Tunceli'nin emrindeyiz, Tunceli halkımızın emrindeyiz. İnşallah bu ziyaretimizi burada bırakmayacağız, yine geleceğiz Tunceli'ye. Bu bir başlangıç. Amacımız Tunceli'mizin çocuklarını, gençlerini, kadınlarını, erkeklerini sportif bir kültürle harmanlamak, sporu hayatın bir parçası yapmak. Spor kültürü çok önemli." AK Parti
iktidarında Tunceli'ye son derece modern tesislerin kazandırıldığını ifade eden Kasapoğlu, aynı çalışmanın ülke genelinde devam ettiğini kaydetti.
Tesislerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, şöyle devam etti:
"Ülkemizin pek çok yerine, tüm ilçelerine, beldelerine hatta köylerine kadar ciddi spor tesisleri kazandırdık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 17 yılda. Türkiye'nin tesisleşmesi dünya literatüründe bir devrimdir. En güzel tesisler ülkemizde, en yeni tesisler bizde sportif anlamda. Bize de bu tesisleri insanımızla, gençlerimizle doldurmak, gençlerimizi, insanlarımızı bu tesislere kanalize etmek, motive etmek kalıyor."
Bakan Kasapoğlu, gençlerle türkü söyledi
Vali Sonel'den kentte devam eden ve tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi alan Kasapoğlu, Atatürk
Stadı'ndaki Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada çocuk ve gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, onlara satranç takımı hediye etti.
Gençlik Merkezi'nde bağlamayla çalınan bir türküye eşlik eden Kasapoğlu, öğrencileri Ankara
'da mini konser vermeye davet etti.
Ardından Millet Bahçesi'ne geçen Kasapoğlu, Millet Kıraathanesi'nde gençler tarafından çalınıp söylenen "Dersim
dört dağ içinde" ve "Ne ağlarsın benim zülfü siyahım" türkülerine eşlik etti. Uzunçayır
Baraj Gölü'nde Tuncelili sporcuların sergilediği su sporları gösterilerini izleyen Bakan Kasapoğlu, onlarla sohbet etti.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Tunceli'nin su sporlarında önemli bir ivme yakaladığını söyledi.
Tunceli'de gördüğü manzaranın çok güzel olduğunu belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tüm halkımızı Tunceli'ye bu manzaraya bizzat şahit olmaya davet ediyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten suyla sporun bir araya gelebileceği çok güzel bir ortam var burada. İnşallah bu ortamların ülkemizin başka bölgelerinde de artması için takipçisi ve destekçisi olacağız ve Tunceli'mizi farklı spor imkanlarıyla gençlerimiz, çocuklarımız, insanlarımız için buluşturmaya, çalışmaya devam edeceğiz."
Kasapoğlu, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.
Mehmet Kasapoğlu,Tunceli,Türkiye
08 Kasım 2018 Perşembe 19:49