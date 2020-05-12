Türkiye'nin tıbbi yardımları Arnavutluk'a ulaştı

Türk Kızılay tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla Arnavutluk Kızılhaçı'na gönderilen tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı başkent Tiran'a vardı.

12.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:17
Türk Kızılay tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek amacıyla Arnavutluk Kızılhaçı'na gönderilen tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı başkent Tiran'a vardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Kızılay tarafından Arnavutluk'a gönderilen sağlık malzemesini taşıyan uçak, Uluslararası Tiran Havalimanı'nda, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı temsilcileri ve Arnavutluk Kızılhaç yöneticileri tarafından karşılandı.
Tiran Büyükelçisi Yörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye olarak bu zor zamanlarda uluslararası insani yardımların, yardımlaşmanın ve dayanışmanın unutulmaması gerektiğine inandıklarını söyledi.
Yörük, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar yaklaşık 5 kıtada yaklaşık yaklaşık 60'ı aşkın ülkeye bu anlamda insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar başta ABD olmak üzere AB'nin bazı üyelerine, İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye ve dünyanın çok farklı ülkelerine bu koruyucu tıbbi malzeme yardımlarımızı sürdürdük. " diye konuştu.
Söz konusu yardımların Türkiye'den Arnavutluk'a gelen üçüncü yardım olduğuna dikkati çeken Yörük, salgının başladığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla özel bir ithalat izin çerçevesinde Türkiye'den Arnavutluk'a 8 tona yakın tıbbi malzeme geldiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla Arnavutluk Savunma Bakanlığına içinde solunum cihazları da bulunan tam donanımlı 6 ambulansın hibesini gerçekleştirmiştik. Bugün de arkamızda gördüğünüz askeri kargo uçağımızla yaklaşık 1 buçuk ton koruyucu tıbbi malzemeyi Arnavutluk halkının hizmetine sunmak üzere bugün Tiran'a getirmiş bulunuyoruz."
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 'dünya yıkılsa Türkiye her zaman her koşulda Arnavutluk'un yardımına koşar' sözünü hatırlatan Yörük, "Biz de 2019 kasım depreminde olduğu gibi bu salgın döneminde de bize her zaman yakın hissettiğimiz, gönlümüzde her zaman yeri olan Arnavut kardeşlerimize, Arnavut halkına yardım elimizi uzatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına bağlı Sağlık ve Sosyal Politikalar Genel Müdürü Merita Xhafaj da "Hem sağlık personeli hem de tüm halk için koruyucu ekipman konusunda başka iş birlikleri de oldu. Türk hükümetine, özellikle büyükelçiye, Türk Kızılay'ı ve Arnavutluk Kızılhaç'ına yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Arnavutluk Kızılhaç Başkanı Ylli Alushi de Türk Kızılayı'nın sadece salgın döneminde değil her zaman Arnavut Kızılhaç'ın ana ortaklarından biri olduğunu vurguladı.
Alushi, "Bu katkı için Türk Kızılay'ına, yardımların koordinasyonunda oldukça aktif olan, sadece şimdi değil daha önce de bu konuda son derece yüksek bir hassasiyete sahip olan Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Yardımlar 75 bin cerrahi maske, 4 bin nitril eldiven, 2 bin tulum ve 2 bin koruyucu gözlükten oluşuyor.
Türkiye, 8 Nisan'da da Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlık malzemesinden oluşan yardımları Arnavutluk makamlarına ulaştırmıştı. Türkiye’nin tıbbi yardımları Arnavutluk’a ulaştı

Kaynak: AA

Etiketler: Arnavutluk, Kızılay, Türkiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları’nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Zonguldak’ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu Haber
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Haberler››Güncel››Türkiye'nin tıbbi yardımları Arnavutluk'a ulaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:56: Turizm merkezlerinin yer aldığı Muğla'ya girişlerde denetimler artırıldı - Haber 20:52: Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı - Haber 20:52: Çavuşoğlu, Kovid-19 Uluslararası Koordinasyon Grubunun telekonferans toplantısına katıldı - Haber 20:50: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 27 bine yaklaştı - Haber 20:48: Afrika Kalkınma Bankası'ndan kıtada hava ulaşımına 7,65 milyon dolar destek - Haber 20:28: Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü - Haber 20:14: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 15:59: Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti - Haber 12:33: Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler - Haber