Türkiye'nin "Trump, Gülen'in İadesi İçin Çalışıyor" Açıklamasına Beyaz Saray'dan Yanıt: Taahhüt Etmedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili çalışıldığını söylediğini ifade etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray yetkilisi "Trump, Gülen'in iadesi için taahhütte bulunmadı" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Reuters'ın haberine göre üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamada " Cumhurbaşkanı Erdoğan'la G20'deki görüşmesinde Başkan Trump, Fethullah Gülen'in iadesi için taahhütte bulunmadı" ifadeleri kullanıldı.

Trump ve Erdoğan

ERDOĞAN VE ÇAVUŞOĞLU'NDAN İADE AÇIKLAMASI

Erdoğan ve Çavuşoğlu iadenin gündemde olduğunu söylemişti Erdoğan, G20 zirvesinde yaptığı açıklamada Gülen'in iadesinin de konuşulduğunu söylemişti: "Trump'la FETÖ konusunu da konuştuk. Ben bu konuda ümidimi yitirmek istemiyorum, hala umutluyum. Umarım FETÖ konusunda çözeceğiz."

FETÖ Elebaşı Gülen

Çavuşoğlu, Pazar günü Trump'ın Erdoğan'a ABD'nin Gülen'i ve diğer şahısların iadesi üzerinde çalıştığını söylediğini ifade etmişti. Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada da 15 eyalette 'FETÖ'ye operasyon yapıldığını belirterek New Jersey'de tutuklamaların başladığını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

FBI ise bu açıklamayı ne doğrulamış ne de yalanlamıştı.