Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Sırbistan'da Tanıtıldı

Türkiye
'nin sahip olduğu zengin kültür ve turizm potansiyeli, Sırbistan
'ın başkenti Belgrad
'da tanıtıldı. Türk Hava Yolları
(THY
) tarafından "Türkiye'yi daha fazla keşfet" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Sırbistan'daki turizm acentelerine Türkiye'nin farklı şehirlerindeki imkan ve potansiyeller anlatıldı.
Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'den 100 bin turistin Sırbistan'ı, Sırbistan'dan da 200 binden fazla turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktararak Türk turistlerin Sırbistan'ı ziyaret eden yabancılar sıralamasında birinci olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin turizm potansiyelinin deniz ve plajlardan çok daha fazlası olduğunu kaydeden Bilgiç, İstanbul
'un yanı sıra Türkiye'nin doğusunda da gezilecek harika yerler olduğunu ifade etti.
Bilgiç, tarihi mekanlar ve kültür turizmi söz konusu olduğunda Türkiye'den daha iyi bir ülke bulunmadığını belirterek iki ülke kültürünün birbirine çok benzediğini ve bu nedenle Sırp turistlerin Türkiye'ye ilgi göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.
THY Sırbistan Müdürü Mehmet Alagöz
de etkinliğe Türkiye'den 20 tur operatörünün de davet edildiğini söyleyerek bu kişilerin Türkiye'nin farklı şehirlerindeki turizm ve kültür potansiyellerini Sırbistan'daki turizmcilere tanıttığını ifade etti.
Alagöz, bu etkinlikle deniz turizminin yanı sıra Kapadokya
ve Pamukkale
gibi yerleri de göstermek istediklerini belirtti.
Etkinliğin sonunda, kurayla belirlenen davetlilere THY'den uçak bileti hediye edildi.
11 Aralık 2018 Salı 16:24