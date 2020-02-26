Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı

Türkiye 'nin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını duyurdu. Bakan Dönmez daha önce yaptığı açıklamada üçüncü sondaj gemisinin İngiltere'den alındığını söylemişti.

Twitter 'dan açıklama yapan Dönmez şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun."