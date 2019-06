Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yükseklerinden birisi

Kaynak: İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 240 metrelik irtifasıyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yükseklerinden, karayoluna en yakın cam seyir teraslarından birisi olan Torul Kalesi Cam Seyir Terası açıldığı 17 ayda 220 bin kişiyi ağırladı.Kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası arenada bilinirliği artan, adrenalin tutkunlarının mekanı olan cam seyir terasında ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara her geçen gün yenileri ekleniyor.Tarihi Torul Kalesi üzerinde bulunan cam seyir terasının Gümüşhane'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en gözde turizm merkezlerinden birisi haline geldiğini kaydeden Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, açıldığı 5 Ocak 2018 tarihinden bugüne tesisi 220 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini söyledi.Tesisin ilçeye kazandırdığı için önceki dönem Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu'na özel olarak teşekkür eden Özdemir, restoran ve kafeterya inşaatının devam ettiğini, yöresel ürün stantlarının hazırlandığını belirterek Torul'da ki yöresel ürünlerin yanı sıra Gümüşhane'de üretilen gümüş ürünlerini de satacaklarını kaydetti."Burası bizim vizyonumuz"9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde tur operatörleri ile yaptıkları görüşmelerde il dışından en az 25 bin kişilik turist kafilesini cam seyir terasında ağırlayacaklarını ve buna yönelik tüm hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Özdemir, "Burası bizim vizyonumuz. Hem Torul hem Gümüşhane için vizyoner bir nokta. Buraya gelen insanın buradan rahat bir şekilde ayrılması lazım ki tekrar gelsin" dedi."Önemli olan buraya gelen insanlara ne iyi hizmeti sunmak"Tesise gelen herkesin Tuğrulbey Otağında her türlü yemek ve içecek ihtiyacının karşılandığını kaydeden Özdemir, hem tecrübeli aşçı hem de tecrübeli garsonlarla sorunsuz bir şekilde gelenleri ağırlayacaklarını belirterek, "Önemli olan buraya gelen insanlara ne iyi hizmeti sunmak. Yolla ilgili sıkıntılarımız vardı. Yolda bariyerlerimiz eksik ve bazı virajları genişleteceğiz. Yaptıktan sonra her türlü araç buraya rahatça ulaşabilecek" diye konuştu."Işıklandırma ve lazerli aydınlatma çalışması yapacağız"Cam terası daha görsel hale getirmek için ışıklandırma ve lazerli aydınlatma çalışması yapacaklarını hem Gümüşhane-Trabzon karayolundan hem de Torul ilçe merkezinden daha fark edilebilir hale getireceklerini ifade eden Özdemir, "Torul'un iki hakim noktasında cam terastan fotoğraf çekildiği zaman görülebilecek şekilde Torul yazısı yazacağız. Bu görsel açıdan daha etkili olacak" şeklinde konuştu."Bu yılki hedefimiz 400-500 bin turist"Bu yıl ki turist hedeflerinin 400-500 bin arası olduğunu belirten Özdemir, "Bu yaz bayağı iyi geçecek. Ramazan önceki durum bunu belli etti. Sezon bu yıl erken başlamıştı. İnşallah bayramdan sonra hızlı bir şekilde misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" dedi."Çocuk parkı ve su oyunlarının yer aldığı fıskiyeler yapacağız"Çocuk parkı ve su oyunlarının olacağı bir fıskiye sistemini kuracaklarını anlatan Özdemir, "Buraya insanlar aileleriyle geldiği zaman çocuklarının zaman geçireceği yerler yapacağız. Biz çocukları ne kadar burada tutabilirsek aileleri de o kadar tutabiliyoruz. Terasın meydanına da fıskiyeli bir su sistemi kuracağız. Böylelikle yaz aylarının sıcak günlerinde bir serinlik getireceğiz buraya" diye konuştu."Zipline projesi için hazırlanan AB projesi ikinci aşamaya geçti"Cam seyir terası ile ilçe merkezi arasına kurulacak hatla yapılacak zipline tesis için yapılan çalışmaları aktaran Özdemir şunları söyledi: "Üç AB projemiz ikinci aşamaya geçti. Bunlardan birisi zipline projesi. Daha önce yapılan mevcut projeyi hayata geçireceğiz inşallah" diye konuştu.Torul Kalesi Cam Seyir Terasının hemen bitişiğindeki alana dikilen 150 metrekarelik alanıyla, 45 metrelik direğiyle Türkiye'nin en büyüklerinden olan dev Türk bayrağı görenleri büyülüyor. - GÜMÜŞHANE