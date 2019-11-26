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Türkiye'nin yardım uçağı Tiran'a indi

ARNAVUTLUK'ta meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Türkiye'nin gönderdiği Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağı Tiran'a indi.

26.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:58Türkiye'nin yardım uçağı Tiran'a indi

ARNAVUTLUK'ta meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla 'nin gönderdiği Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi askeri nakliye uçağı 'a indi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " 'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerimize ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi"  denildi.Öte yandan uçağın, Türkiye saatiyle 21.15 sıralarında Tiran Uluslararası Havalimanı'na indiği öğrenildi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 30 kilometre uzaklıktaki Dıraç'ta meydana gelen depremde, şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği, 600'ün üzerinde kişinin de yaralandığı tespit edildi.



Arnavutluk, Türkiye, Tiran, Güncel

Kaynak: DHA

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