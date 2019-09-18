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Türkiye'nin yardımları Sudan'a ulaştı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hartum Uluslararası Havalimanı'na inen askeri kargo uçağı Uçağın içerisindeki yardım malzemeleri Yarım malzemelerinin indirilmesi Türk Kızılay Ekip Başkanı Serdar Yılmaz'ın açıklaması Türkiye'nin Sudan'da ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından hazırladığı...

18.09.2019 21:18
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Hartum Uluslararası Havalimanı'na inen askeri kargo uçağı
Uçağın içerisindeki yardım malzemeleri
Yarım malzemelerinin indirilmesi
Türk Kızılay Ekip Başkanı Serdar Yılmaz'ın açıklaması
Türkiye'nin Sudan'da ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından hazırladığı yardım malzemelerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, Hartum Uluslararası Havalimanı'na indi.
Daha önce bölgeye intikal eden Türk Kızılay Ekip Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımları 5 kişilik bir ekiple selden etkilenenlere ulaştıracaklarını söyledi.
Yılmaz, "Türkiye'den gelen 2 kargo uçağında, 600 hijyen seti, 600 gıda kolisi, 600 battaniye ve 160 çadır bulunmakta. Yardımlarımızı Türkiye'deki birçok insani yardım kuruluşu ile ortaklaşa gerçekleştiriyoruz. Planlarımızı yaptık, ivedi bir şekilde halkımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." diye konuştu.
Türkiye'nin yardımları Sudan'a ulaştı

Türkiye, Kızılay, Sudan, Güncel

Kaynak: AA

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