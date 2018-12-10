Türkiye'nin Yardımları Yemen'i Hayata Bağlıyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:05



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:05

Açlıktan ölümlerin yaşandığı Yemen'e Türk yardım dernekleri bölgeye ulaşmaya başladı. Türkiye'nin yardımları, 21'inci yüzyılın en büyük kıtlığını yaşayan Yemen'i hayata bağlıyor.Yemen'de yaşanan insanlık felaketine dünya seyirci kalmaya devam ederken Türk yardım kuruluşları bölgeye ulaşmaya başladı. Bölgeye ilk ulaşan Sadakataşı Derneği ekipleri 2 ay önce sel felaketi yaşanan, bin evin zarar gördüğü ve yaklaşık 8 bin ailenin etkilendiği Mehra bölgesinde yaşayan ailelere yağ, şeker, süt tozu, konserve, un ve pirinçten oluşan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi.Dernek Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak için 2 acil yardım kampanyası gerçekleştirildiğini hatırlatarak, Taiz, Marib, Sana, Aden, Hadramevt ve El Hudeyde bölgelerinde düzenli olarak ekmek, su, gıda dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Bölgeye yapılan yardımlarımız artarak devam edecek" İfadelerini kullandı.Ülkede 22 milyon insanın insani yardıma muhtaç durumda ve iç savaşın başladığı 2015 yılından itibaren 100 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. - SANA