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Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi görevine başladı

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atanan Mahinur Özdemir Göktaş, resmen göreve başladı.

06.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:22 Türkiye'nin yeni Cezayir Büyükelçisi görevine başladı
'nin Büyükelçisi olarak atanan Mahinur Özdemir Göktaş, resmen göreve başladı.

Avrupa Parlamentosu'na başörtüsüyle giren ilk kadın milletvekili olan Mahinur Özdemir Göktaş, 12 Eylül 2019 tarihinde Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak atanmıştı. Görevine resmen başlayan Göktaş, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından kabul edildi. Büyükelçi Mahinur Özdemir Göktaş, Boukadoum'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı güven mektubunu sundu.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

1982 yılında Brüksel'in Schaerbeek şehrinde dünyaya gelen Mahinur Özdemir Göktaş, Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimi aldıktan sonra, kamu yönetimi alanında da yüksek lisans yaptı. Fransızca, Flemenkçe ve İngilizce bilen Özdemir, 2009 yılında Merkez Demokrat Hümanist Parti ile siyasete atılarak Brüksel Meclisi'ne girdi. Göktaş, "Avrupa Parlamentosu'na başörtüsüyle giren ilk kadın milletvekili" olarak tarihe geçti. Başarılı toplumsal çalışmaları nedeniyle Belçika'da Kral Leopold Nişanı'na layık görülen Göktaş, Belçika Parlamentosu'nda görev yapan en genç ve ilk başörtülü kadın oldu. 2011-2016 döneminde "En Etkili 500 Müslüman Listesi"nde yer alan Mahinur Özdemir Göktaş, özellikle kadın hakları, ayrımcılık ve İslamofobiyle mücadele gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla tanınıyor. 30 Temmuz 2010'da AK Parti İstanbul Milletvekili Edibe Sözen'in Özel Kalem Müdürü Rahmi Göktaş'la evlenen Özdemir, 2015 yılında Ermeni Soykırımı'nı reddetmesi gerekçesiyle partisinden tasfiye edildi. 12 Eylül 2019'da açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi oldu. - CEZAYİR

Mahinur Özdemir, Türkiye, Cezayir, Politika

Kaynak: İHA

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