İstanbul
Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Bilim aslında bireyin, toplumun, geleceğin çok yönlü olarak seyrini de ortaya koyan bir olgu. Bilime meraklılık aynı zamanda bir ülkenin geleceğe toplumunu, milletini güvenle taşıması için de çok önemli, bağımsızlığı için, belki millet olarak, ülke sınırları olarak bütünleyicilik anlamında çok önemli." dedi.
Yazıcı, Türk Edebiyatı Vakfı'nda " Türkiye
'nin Yeni Eğitim Vizyonu" konulu söyleşide, Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda eğitim alanında yaptığı veya planladığı çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.
Eğitimde amaçlananın, değerleri ve kültürü kuşaklara aktarmak, diğer yandan geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda değişimi başlatmak veya değişimi başlatacak insanları yetiştirmek olduğunu belirten Yazıcı, bu konuda edebiyatçılara ve yazarlara da önemli görevleri düştüğünü söyledi.
"Çocukları bugüne, şimdiye uyandırmak gerekiyor. Bugüne uyandırıp hemen harekete geçmeliyiz. Yani salt geleceğe dönük yatırımlar yapmak değil aslında, bugünü kaçırmamak gerekiyor. Kaçanı da kovalamamız gerekiyor. Bugünü yakalamamız, bugünü kovalamamız gerekiyor." diyen Yazıcı, devletin eğitim seferberliğinde kararlı olduğunu dile getirdi.
Bu kapsamda, 2023 vizyonunun önemine değinen Yazıcı, "Bu vizyon bir fırsat. Devlet tüm organlarıyla eğitimdeki 2023 vizyonuna çok inanıyor. Eğitime bu konuda çok önemli bir yol açıyor." dedi.
Yazıcı, okul öncesi eğitimin 3 yıl içerisinde zorunlu eğitim kapsamında alınacağına vurgu yaptı. Çocukların becerilerini ortaya çıkaracak tasarım ve beceri atölyelerinin kurulmasının planlandığına da dikkati çeken Yazıcı, dil, spor, sanat, girişimcilik gibi becerilerin geliştirilmesinin, söz konusu becerilerin bir hobi gibi yaşam alışkanlığı haline getirilmesinin amaçlandığını kaydetti.
Çocuğun tek yönlü yetiştirilmemesi gerektiğine işaret eden Yazıcı, "Yetiştirilen bireyi tek yönlü, beden olarak geliştirirseniz belki kasları çok gelişir ama kıran, döken, toplumda istenen bütünleşmeyi sağlayamayan bireyler yetiştirme tehlikesi var. Ancak, aynı zamanda hem beden hem ruhun ve belki zihnin geliştirildiği, matematikte, geometride, sanatla, edebiyatla iştigal edecek, bundan zevk alacak, estetik değerleri gelişmiş bir birey yetiştirme noktasında bütünleştirilecek bir açılım, bir vizyon olarak belki görmek gerekecek." diye konuştu.
Yazıcı, şunları söyledi:
"Bilimin yol göstericiliği, bilimin ışığı aslında insanlık gelişiminde çok çok önemli. Bilim aslında bireyin, toplumun, geleceğin çok yönlü olarak seyrini de ortaya koyan bir olgu. Bilime meraklılık aynı zamanda bir ülkenin geleceğe toplumunu, milletini güvenle taşıması için de çok önemli, bağımsızlığı için, belki millet olarak, ülke sınırları olarak bütünleyicilik anlamında çok önemli. Bilimin ve teknolojinin geliştiği yerde ürün de artıyor. Bilimin ve teknolojinin geliştiği yerde yalnızlıklar da artıyor ama bunların aksine toplumun değerleri olan hususlar da gelişiyor."
Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Yazıcı'ya dergi ve kitap hediye edildi.
İstanbul,Türkiye
12 Aralık 2018 Çarşamba 19:57