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Türkiye'nin yeni televizyonu TYT TÜRK yayın hayatına başlıyor

Türkiye'nin yeni televizyonu TYT TÜRK, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 18.30'da ana haber bülteniyle yayın hayatına başlıyor.

03.08.2019 18:58 Türkiye'nin yeni televizyonu TYT TÜRK yayın hayatına başlıyor
Türkiye'nin yeni televizyonu TYT TÜRK, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 18.30'da ana haber bülteniyle yayın hayatına başlıyor.

Türkiye'nin yeni televizyonu TYT TÜRK, 5 Ağustos Pazartesi günü saat 18.30'da ana haber bülteniyle yayın hayatına başlıyor. Texs Medya bünyesinde yayına girecek olan TYT TÜRK'ün yönetim kurulu başkanı Ersin Yılmaz, yakın çevresini ve TYT TÜRK çalışanlarını davet ederek kutlama gecesi düzenledi. Kutlama gecesine, TYT TÜRK Onursal Başkanı Vahit Özdemir, Urfalı Miralay Abdurrahman Bey'in torunu Tanju Moltay gibi önemli isimler ve kanalın ana haber spikeri Türkan Varol Kaya, Hayatın Tadı programı sunucusu Ebru Keser, hafta sonu ana haber spikeri Kerem Seven, hafta sonu sabah programı sunucusu Pınar Ergüner, Cemal Dursun, magazin programı yorumcusu Canan Danyıldız gibi kanalın ünlü ekran yüzleri katıldı.

Gecede aynı zamanda, TYT TÜRK'ün sabah haberleri spikeri Öykü Cengiz'in başarılı sunumuyla, bütün haber, program ve içeriğinin tanıtıldığı bir gösterim de gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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