Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar

Türkiye, 60 yıllık hayali olan projede sona geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobiller, dünyada büyük yankı uyandırdı.

ALMANLARIN RADARINA GİRDİ

Elektrikli olması ve dizaynıyla herkesin beğenisini toplayan yerli otomobillerin 2030 yılına kadar 5 farklı modeli piyasaya sürülecek. Elektrikli otomobil piyasasındaki boşluktan faydalanarak piyasada liderliği hedefleyen Türkiye'nin yerli otomobili, tanıtıldığı günden itibaren Almanlar tarafından yakından inceleniyor. Son olarak; Alman Waz gazetesinde çıkan haberde, Türkiye'nin yerli otomobiliyle piyasada hakimiyet kurabileceği ifade edildi.

"HAKİMİYETİ KAPTIRIRIZ" KORKUSU HAKİM

Elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapan Alman otomobil şirketlerini uyaran gazete; Türkiye, Tesla ve Çin'in çalışmalarını da hatırlatarak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini yazdı. Aksi taktirde Almanya'nın elektrikli otomobil piyasasında hakimiyeti Türklere kaptırabileceği belirtildi.

ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK HEDEFİ

Proje hakkında mini bir yoruma yer veren Almanlar, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük hedeflerinden biri olduğunu ve yapılan yatırımın büyüyen ekonominin gücünün kanıtı olduğunu yazdı.