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Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, ABD'de de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılarak yerli otomobili tanıttı. TOGG CEO'su Karakaş, aralarında dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu dinleyici grubuna Türkiye'nin otomobilini ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.

10.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:16

Yerli otomobili geliştiren 'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ABD'nin Las Vegas kentinde 7 Ocak'ta kapılarını açan Tüketici Elektroniği Fuarı'na (CES) katıldı.

TOGG'un LinkedIn hesabından paylaşılan bilgiye göre, TOGG CEO'su Gürcan Karakas, fuarda gerçekleşen 'Let's Co Create a New Era of Mobility' (Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım) başlıklı panelde konuştu.

Karakaş'ın, aralarında dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu bir dinleyici grubuna Türkiye'nin Otomobili'ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattığı belirtildi.

2022'DE YOLLARA ÇIKACAK

TOGG, 27 Aralık'ta düzenlediği lansmanda, geliştirdiği SUV ve sedan modeli Türkiye ve dünyaya tanıtmıştı. Aynı platformu paylaşan iki modelden SUV karoser sahip olanın 2022'de yollara çıkacağı belirtilirken, otomobilde iki farklı güç seçeneğinin yer alacağı aktarıldı.

Buna göre, TOGG'un geliştirdiği elektrikle çalışan ve C-segmentte yer alan SUV'un güçsüz versiyonu 200 beygir güç üretiyor ve gücünü arka tekerleklere aktarıyor. Bu modelin menzili 300 kilometre olarak açıklanıyor.

Daha güç olan modelin ise dört tekerlekten çekişli olarak üretileceği aktarılıyor. Yapılan açıklamaya göre, bu modelin gücü 400 beygir ve menzil değeri de 500 kilometre şeklinde.

2018'DE KURULDU

TOGG, '5 babayiğit' olarak anılan BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında yerli otomobili geliştirmek üzere 2018 yılında kuruldu.

Bosch'ta üst düzey yöneticilik yapan Gürcan Karakaş, Haziran 2018'de TOGG CEO'su olarak atandı.

TOGG'un genel merkezi de geçtiğimiz Eylül ayında Gebze'deki Bilişim Vadisi olarak belirlendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrikası inşa edilecek TOGG, yılda 175 bin yerli otomobil üretecek. Fabrikanın devreye alınması ile, TOGG'un istihdam sağladığı kişi sayısı da 4 bin 500 kişiyi bulacak.

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