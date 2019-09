Türkiye'nin yollarını panoramik görüntüleyen araç TEKNOFEST'te

Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren AnkaGeo şirketi, Türkiye 'nin kara yollarını 360 derece panoramik olarak görüntüleyen mobil haritalama aracını Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergiledi.Yerli ve milli teknoloji üretimi hedefiyle konumsal teknolojiler alanında faaliyet gösteren AnkaGeo şirketi, aralarında Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bulunduğu birçok kamu kuruluşuna hizmet veriyor.TEKNOFEST İstanbul'da 360 derece panoramik görüntüleme yapabilen mobil haritalama aracını ziyaretçilerin ilgisine sunan şirket, ölçekli-ölçeksiz panoramik görüntüleme, harita üretimi, yatırım takip sistemleri, akıllı şehir kamu uygulamaları geliştiriyor.- "Panoramik çekim yapıyor, yol profili çıkarıyor"AnkaGeo Mobil Haritalama Aracı Proje Yöneticisi Okan Şafak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında Yıldız Teknopark bünyesinde kurulan şirketin faaliyetlerine panoramik görüntüleme sistemleriyle başladığını belirterek, sonrasında bu sistemlere GPS, lazer ve profil sistemini entegre ettiklerini söyledi.Geçen yıl kullanıma sunulan mobil haritalama aracına ait donanım entegrasyonunun, tasarımın ve yazılımın kendi mühendisleri tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Şafak, 360 derece panoramik görüntü çekimi yapabilen mobil haritalama aracıyla lazer tabanlı tarama işlemi yaparak üç boyutlu modeller oluşturabildiklerini anlattı.Şafak, geliştirdikleri sistemde GPS antenleriyle hassas konum elde ettiklerini, üretilen görüntülerden ve lazer nokta bulutu verilerinden ölçümleme yapabildiklerini belirterek, "Şu an aktif olarak sahada 2 mobil haritalama aracımız tüm Türkiye'yi geziyor. Bu araçlar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yaklaşık 100 bin kilometre yol ağının panoramik çekimini yapıyor, yol profilini çıkıyor ve nokta bulutu görüntüsü topluyor." dedi.- "İmar barışında aktif olarak kullanıldı"Şafak, mobil haritalama aracının hassas konum koordinat verisi gibi çeşitli veriler ürettiğini ve sahadan elde edilen verilerin ofis ortamında işlemden geçtiğini ifade etti.Sahada görülen her türlü detayın bilgisayar ortamında nitelendirebildiğini ve elde edilen verilerle envanter üretimi yapılabildiğini dile getiren Şafak, elektrik direği, sinyalizasyon direği, köprü gibi her türlü detayın görüntüler ve nokta bulutu üzerinden değerlendirilebildiğini söyledi.Şafak, mobil haritalamanın belediyeler başta olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarında aktif olarak kullanıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Karayolları Genel Müdürlüğü'nden önceki projemizde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne proje üreterek, tüm İzmir sokaklarını 360 derece panoramik olarak görüntüledik. Bu görüntüler daha sonrasında eskiye yönelik görüntü arşivinin görüntülenmesi amacıyla imar barışı sürecinde kullanıldı. Detaylı panoramik görüntüler aracılığıyla binanın kaç kata ve ne kadar yüksekliğe sahip olduğu tespit edildi. Öte yandan belediyeler ve diğer kamu kurumları kendi envanterini oluşturmak amacıyla da sistemimizi kullanıyor."