Türkiye'nin Yurtdışı Varlıkları Azaldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:16



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:16

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,8 oranında azalışla 226,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 18,6 oranında azalışla 565,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre 2018 Eylül sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,8 oranında azalışla 226,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 18,6 oranında azalışla 565,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 Eylül sonunda 338,9 milyar dolar açık verdi. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 21,4 oranında azalışla 84,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 18,1 oranında artışla 90,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 37,2 oranında artışla 47,9 milyar dolar oldu.Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 42,7 oranında azalışla 112,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 23 oranında azalarak 133,5 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 47 oranında azalışla 27,6 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 53,9 oranında azalışla 14,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,6 artışla 45,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında azalarak 319,5 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2 oranında azalarak 35,8 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 16,8 oranında azalarak 10,9 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 9,5 oranında azalışla 85,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,7 oranında artışla 110,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL