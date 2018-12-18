Türkiye'nin Yurtdışı Varlıkları Ekim'de Azaldı

Türkiye
'nin yurtdışı varlıkları, 2018 Ekim döneminde 2017 yılsonuna göre yüzde 1,1 oranında azalışla 230,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 18,6 oranında azalışla 565,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB
), 2018 yılı Ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; 2018 Ekim sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 yılsonuna göre yüzde 1,1 oranında azalışla 230,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 18,6 oranında azalışla 565,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yılsonunda -461,9 milyar dolar iken 2018 Ekim sonunda -335,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yılsonuna göre yüzde 20 oranında azalışla 86,2 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 20,9 oranında artışla 92,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 40,6 oranında artışla 49,2 milyar dolar oldu.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 42,5 oranında azalışla 112,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Portföy yatırımları 2017 yılsonuna göre yüzde 21,6 oranında azalarak 136 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yılsonuna göre yüzde 46,8 oranında azalışla 27,6 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 47,5 oranında azalışla 16,2 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,5 artışla 47,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yılsonuna göre yüzde 2,6 oranında azalarak 316,8 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında azalarak 33,7 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 1,9 oranında azalarak 12,9 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11,7 oranında azalışla 83,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1 oranında artışla 109,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA