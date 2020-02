Türkiye'nin yüz akları Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA'dan anlamlı proje

Gürcistan'da, Yunus Emre Enstitüsünce "Anadolu Ezgileriyle/Ney in Ethno Jazz" etkinliği kapsamında konser veren Neyzen Burcu Karadağ, engelli çocuklarla bir araya gelerek müzik ziyafeti sundu.



Türkiye'nin yüz akları Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle hazırlanan sosyal proje, Gürcü engelli çocukların gönlünde taht kurdu. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "Anadolu Ezgileriyle/Ney in Ethno Jazz" etkinliği kapsamında konser veren Neyzen Burcu Karadağ ve Yunus Emre Enstitüsünün yaz okullu öğrencilerinden Gürcistan'ın genç yeteneği Sofia Saakasvili, tadilatı, çevre düzenlenmesi, öğrencilerin ulaşımını sağladığı servis ve hobi bahçesi TİKA tarafından sağlanan AİSİ Engelliler Merkezi'ni ziyaret etti.



Şarkıcı Sofia Saakasvili seslendirdiği türkülere, Neyzen Burcu Karadağ ney ile eşlik ederek engelli çocukların yüzlerini güldürdü. Gürcistan'da önemli yere sahip olan Cilveloy Nanayda türküsü duyan engelliler, sahneye çıkarak doyasıya eğlendi.



Zihinsel engelli çocuklara sanat ile ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Neyzen Burcu Karadağ, "Dillerini bilmediğimiz zihinsel engelli çocuklarımız, müziğimizi dinledikten sonra gösterdikleri tepkiler inanılmazdı. Hayatlarında hiç duymadıkları ney gibi bir enstrümanı dinledikten sonra sakin bir tepkileri oldu. Konuşmadılar. Ben bundan dolayı çok mutlu oldum. Onlarla beraber Gürcü türküsünü söylemeye gayret gösterdik" dedi.



Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA'ya oluşturduğu etkinlik için teşekkür eden Neyzen Karadağ, sözlerine şöyle devam etti:



"TİKA, Tiflis ofisinin okula ne kadar emek verdiğini görünce bir Türk olarak gurur duydum. Duam, dünyadaki tüm engelli çocuklar güzel şartlarda eğitim alabilmesi ve hayatlarına güzellik katabilmesidir. Türklerin burada çok büyük bir imzası var. Biz sanatımızda bir nebze de olsa yüzlerinde bir gülümseme uyandırabildiysek ne mutlu bize diyorum. Gerçekleştirdiğimiz, Anadolu Ezgileriyle/Ney in Ethno Jazz konseriyle hem de buradaki sosyal sorumluluk projelerine dahil eden ve bu güzellikleri organize etmemizi sağlayan Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum."



Şarkıcı Sofia Saakasvili ise "Bugün burada olduğum içim çok mutluyum. Zihinsel Engelli çocuklar için küçük bir performans onların hayatında renk oluyor. Bir gün, biri dakika, bir saniye olsun onların hayatı güzelleşti. Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA'ya teşekkür ettiğini" söyledi.



TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, engelli çocukların eğitimlerine ufakta olsa ney ile katkı sağladıklarını ifade etti. Demirdağ, "Başkanımızın desteğiyle 9 bin metre karelik alanda tadilat işleriyle beraber oyun parkı, hobi bahçesi ve çocukların ulaşımını sağlayacak olan servis aracı temin edildi. Biz bugün burada bu çocukların özellikle fiziksel ve gelişim anlamında eğitimlerine bir nebze de olsa ney dinletisiyle ruhu ve zihni dinlendiren küçük bir konser verdik. Bu konseri Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliğiyle gerçekleştirdik. Herkes çok mutlu oldu" dedi.



AİSİ Engelliler Merkezinin kurucusu Givi Çikobava, dost ve arkadaş olarak gördüğü Türkiye'ye teşekkür ederken, verilen konser için teşekkür etti. Çikobava, "Her yaştan öğrencimiz var. Dünya çapında bu öğrenciler hakkında fazla bilgileri yok. Bu yüzden bize destek veren fazla kurum da yok. Bizim komşumuz, arkadaşımız Türkiye Cumhuriyeti tarafından büyük ilgi ve destek alıyoruz. TİKA kurumu destekleriyle bizim rehabilitasyon merkezimizin tadilat çalışmaları yapıldı. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle güzel bir organizasyon yapıldı. Bizim öğrencilerimiz için küçük ve ilginç konser verildi" dedi. - TİFLİS

Kaynak: İHA