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Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir Varol'un aracına hırsız girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol'un aracına hırsızlar girdi.

21.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir Varol'un aracına hırsız girdi
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye 'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol'un aracına hırsızlar girdi. Daha önce kazaya karıştığı aracın şoförüne seslenişi ile gündem olan Varol bu kez hırsızlara seslenerek, "Hocanın bana zavadak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı. Ay hırsızlar neden talan ettiniz ya" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol'un başı bu kez hırsızlar ile derde girdi. Gece geç saatlerde Varol'un aracının yanına gelen hırsızlar aracın bir kapısını kırarak, aracın içerisini talan etti. Sabah geldiğinde aracının durumunu gören Varol, büyük şoke yaşadı.

Yaşananlar karşısında şaşıran Varol, bu kez hırsızlara yöresel konuşması ile seslenerek, "Görür müsünüz başıma gelenleri? Hocanın gelip bana zavadak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı. Ay hırsızlar niyersiniz de bu arabamı talan edersiniz? Hopörleri bari alıp gitseydiniz? Kapıyı asıla asıla açıklar. Görün mü şu durumu? Ama bir şey almamışlar. Görür müsünüz başıma geleni" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Manavgat, Antalya, Türkiye, Güncel

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