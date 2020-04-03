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Türkiye'nin zengin florasından 250 çeşit sabun üretiyor

Antalya'da yaşayan Cumali Bora, bilimsel araştırmalarla antioksidan özelliği yüksek olduğu tespit edilen "Cistus" bitkisinden de faydalanarak 250 çeşit sabun üretiyor.

03.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:06
Türkiye'nin zengin florasından 250 çeşit sabun üretiyor
Antalya 'da yaşayan Cumali Bora, bilimsel araştırmalarla antioksidan özelliği yüksek olduğu tespit edilen "Cistus" bitkisinden de faydalanarak 250 çeşit sabun üretiyor.
Yaşamını sürdürdüğü Almanya'da yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 25 yıl önce Alanya ilçesine yerleşen 51 yaşındaki Bora, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine sabun üretmeye başladı.
Bölgenin zengin bitki çeşidini sabunlarında kullanmak isteyen Cumali Bora, Toros Dağları ve Akdeniz kıyılarından topladığı bitkileri sabunlarında denemeye başladı.
Papaya ve avokado aromalı Cistus sabunları
Akdeniz bölgesinde kendiliğinden yetişen "Cistus" (Laden) adlı çiçeği keşfeden Bora, çiçek hakkında yaptığı araştırmada, bitkinin güçlü bir antioksidan olarak kullanıldığını öğrendi. Bunun üzerine bu bitki ile zeytinyağı, kekik, lavanta, portakal, keçi sütü, çekirdek yağı, çörek otu yağı ile ilçede yetişen papaya ve avokado aromalı 250 çeşit sabun üretmeye başlayan Cumali Bora, ürettiği sabunlara da Alanya ve Gazipaşa yöresine ait isimler verdi.
Türkiye 'nin zengin florasını değerlendiriyor
Ürettiği sabunları satmak için ilçe merkezinde iş yeri açan Cumali Bora, AA muhabirine, ürettiği sabunların yerli ve yabancılar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Türkiye'nin florasının zengin olduğunu, kendisinin de bu zenginliği değerlendirdiğini aktaran Bora, doğal kaynakların kimyasallardan daha ucuz ve daha sağlıklı olduğunu belirtti.
Cistus bitkisine ilişkin bilgiye bilimsel çalışmalardan ulaştığına değinen Cumali Bora, antioksidan özelliğinin yüksek olmasından dolayı bitkiyi sabunlarında kullanmaya başladığını kaydetti.
Toroslardan topladığı bitkilerin özünü alarak sabunla buluşturduğunu anlatan Bora, ham maddesi cistus olan sabunlar ürettiğini dile getirdi.
"İşimi sanata dönüştürüyorum"
Birbirinden farklı kokularda ve çeşitlerde sabun üretirken mutlu olduğunu ifade eden Cumali Bora, "50 kiloluk sabunu bir kaç saatte yapmıyorum. 3 gün boyunca pişiriyor, uğraşıyorum. Kendimi aslında sabuncu olarak görmüyorum. İşimi bir aşka, sanata dönüştürdüğümü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bora, müşterilerinin büyük bir bölümünü yabancıların oluşturduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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