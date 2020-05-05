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Türkiye Noterler Birliği 48 yaşında

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin, "Noterlik işlevinin daha da arttırılması hem yargının hem de devletin diğer kurumlarının yükünü hafifletir.

Türkiye Noterler Birliği 48 yaşında
05.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:58
Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin, "Noterlik işlevinin daha da arttırılması hem yargının hem de devletin diğer kurumlarının yükünü hafifletir. Bunun en son örneğini araç satış ve tescil işlemlerinde görmekteyiz." dedi.
Cin, Birliğin Genel Merkezi'nde Noterler Günü'nün 48. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Noterlik Kanunu'nun 5 Mayıs 1972'de kabul edildiğini anımsattı, her yıl 5 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle kutlanan Türkiye Noterler Günü'nün bu yıl yeni tip koronavirüs nedeniyle sadece tebrik mesajlarıyla sınırlı kaldığını belirtti.
Türkiye'de 2 bin 60 noterlik ve fiilen çalışan yaklaşık 1700 noter bulunduğu bilgisini paylaşan Cin, hukuk hayatının vazgeçilmez kurumları arasında olan noterlik mesleğinin gelişerek topluma daha fazla fayda sağlaması için çalıştıklarını ifade etti.
Noterlik müessesesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Cin, "Sümerlerde, İslam Hukuku'nda ve Roma Hukuku'nda noterlik mesleği var. Dünyanın bütün ülkelerinde ve modern hukuk sistemlerinde noterlik mesleği toplumlarda önemli bir yer tutmaktadır." diye konuştu.
"Noterler, devlet kurumlarının yükünü hafifletiyor"
Cin, hukuki işlemleri belgelendiren noterliğin kişiler, şirketler ve kurumlar arasında hukuki güvenliği sağlayan bir meslek olduğunu, hukuk sisteminin işleyişine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.
Noterliklerin devlet adına vergi toplama görevi yaparak Hazineye katkı sağladığını dile getiren Cin, şunları kaydetti:
"Noterler, devletin diğer hizmetlerinde, yani işlemlerin azalması yönünde, örneğin yargının yükünün hafifletilmesi bakımından çok ciddi bir işlevi yerine getirmektedir. Noterlik işlevinin daha da arttırılması hem yargının hem de devletin diğer kurumlarının yükünü hafifletir. Bunun en son örneğini araç satış ve tescil işlemlerinde görmekteyiz. 2018 yılı şubat ayından bu yana bizler daha önce ikinci el araç satışlarını yapıyorduk. 2018 şubat ayından itibaren araç tescil işlemleri de yapılmaktadır. Böylelikle emniyet teşkilatımızın yükünün büyük ölçüde hafifletmiş bulunmaktayız. Kovid-19 nedeniyle meslektaşlarımızla bu özel günde bir araya gelemedik. Bütün meslektaşlarımın noterler gününü kutluyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel, Haber

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