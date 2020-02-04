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Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti (2)

İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye çıktı.

04.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:54Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti (2)
'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye çıktı.
İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.
, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.
Yaşlı nüfus arttı
Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldi.
İllere göre dağılımında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.
Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 39,5 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 19,7 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.
Çalışma çağı nüfusun oranı arttı
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8'e yükseldi. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 23,1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,1'e yükseldi.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında yüzde 47,4 iken 2019 yılında yüzde 47,5'e yükseldi.
Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,5'ten, yüzde 34,1'e gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12,9'dan yüzde 13,4'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin, 34,1 çocuğa ve 13,4 yaşlıya baktığı hesaplandı.
Türkiye'de kilometrekareye 108 kişi düştü
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi.
Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.
Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak hesaplandı.
Yabancı nüfus oranı
Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8'ini erkekler, yüzde 49,2'sini kadınlar oluşturdu.
Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.
Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.
2018-2019 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:
İller20182019
Toplam Nüfus82 003 88283 154 997
Adana2 220 1252 237 940
Adıyaman624 513626 465
Afyonkarahisar725 568729 483
Ağrı539 657536 199
Amasya337 508337 800
Ankara5 503 9855 639 076
Antalya2 426 3562 511 700
Artvin174 010170 875
Aydın1 097 7461 110 972
Balıkesir1 226 5751 228 620
Bilecik223 448219 427
Bingöl281 205279 812
Bitlis349 396348 115
Bolu311 810316 126
Burdur269 926270 796
Bursa2 994 5213 056 120
Çanakkale540 662542 157
Çankırı216 362195 789
Çorum536 483530 864
Denizli1 027 7821 037 208
Diyarbakır1 732 3961 756 353
Edirne411 528413 903
Elazığ595 638591 098
Erzincan236 034234 747
Erzurum767 848762 062
Eskişehir871 187887 475
Gaziantep2 028 5632 069 364
Giresun453 912448 400
Gümüşhane162 748164 521
Hakkari286 470280 991
Hatay1 609 8561 628 894
Isparta441 412444 914
Mersin1 814 4681 840 425
İstanbul15 067 72415 519 267
İzmir4 320 5194 367 251
Kars288 878285 410
Kastamonu383 373379 405
Kayseri1 389 6801 407 409
Kırklareli360 860361 836
Kırşehir241 868242 938
Kocaeli1 906 3911 953 035
Konya2 205 6092 232 374
Kütahya577 941579 257
Malatya797 036800 165
Manisa1 429 6431 440 611
Kahramanmaraş1 144 8511 154 102
Mardin829 195838 778
Muğla967 487983 142
Muş407 992408 809
Nevşehir298 339303 010
Niğde364 707362 861
Ordu771 932754 198
Rize348 608343 212
Sakarya1 010 7001 029 650
Samsun1 335 7161 348 542
Siirt331 670330 280
Sinop219 733218 243
Sivas646 608638 956
Tekirdağ1 029 9271 055 412
Tokat612 646612 747
Trabzon807 903808 974
Tunceli88 19884 660
Şanlıurfa2 035 8092 073 614
Uşak367 514370 509
Van1 123 7841 136 757
Yozgat424 981421 200
Zonguldak599 698596 053
Aksaray412 172416 367
Bayburt82 27484 843
Karaman251 913253 279
Kırıkkale286 602283 017
Batman599 103608 659
Şırnak524 190529 615
Bartın198 999198 249
Ardahan98 90797 319
Iğdır197 456199 442
Yalova262 234270 976
Karabük248 014248 458
Kilis142 541142 490
Osmaniye534 415538 759
Düzce387 844392 166
(Bitti)

İstanbul, Tunceli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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