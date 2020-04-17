Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1)

Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 876 bin 798 olarak belirlendi.

17.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:24
Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1)
Türkiye 'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 876 bin 798 olarak belirlendi. Çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 27,5'ini oluşturdu.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'nin toplam nüfusu geçen yıl sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi iken, çocuk nüfusu 22 milyon 876 bin 798 olarak kayıtlara geçti.
Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, ülkede 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken, bu oran 1990'da yüzde 41,8'e, geçen yıl ise yüzde 27,5'e geriledi.
Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27'ye, 2030'da yüzde 25,6'ya, 2040'ta yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.
Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerde 2019 yılında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı incelendiğinde, AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,6 oldu. AB'de en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin yüzde 24,5 ile İrlanda, yüzde 21,7 ile Fransa, yüzde 21,1 ile Birleşik Krallık ve İsveç olduğu belirlendi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 16 ile İtalya, yüzde 16,2 ile Malta ve yüzde 16,4 ile Almanya olarak sıralandı.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana ’eve gelme’ dedi Haberler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak Haberler
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde ekipler uygulama yapacak
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı’nın imparoturu Haberler
Fenomen Murat Övüç sevgilisiyle övündü: Kapalıçarşı'nın imparoturu
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Görüntü İstanbul’da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar Haberler
Görüntü İstanbul'da çekildi! Yasağa rağmen vazgeçmiyorlar
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı Haberler
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alındı, bildiren ödül aldı
Haberler ›› Güncel ››Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuk (1) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:24: KARABÜK Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Haber 11:24: Sağlık çalışanlarından Kovid-19 tedavisi gören meslektaşlarına doğum günü sürprizi - Haber 11:24: Sivaslı ilkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 11:23: Polis, down sendromlu genç kızın doğum gününü kutladı - Haber 11:22: Mahallelinin veresiye defterindeki 7 bin liralık borcunu ödedi - Haber 10:56: Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak - Haber 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber