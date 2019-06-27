27.06.2019 09:57
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"Türkiye nüfusunun yüzde 28,7'si çocuk"

"Türkiye nüfusunun yüzde 28,7

Kadir Has Üniversitesi, Bernard van Leer ve Suporpool işbirliği ile Türkiye'de çocukların kent yaşamıyla kurduğu ilişkiyi tasarımsal, psikolojik, sosyal ve kamu idaresi boyutlarıyla ele almak amacıyla "Kent ve Çocuk Yüksek Lisans Programı"nı hayata geçiriyor.

Dünya nüfusunun yarıdan çoğu kentlerde yaşıyor ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 28,7'si çocuklardan oluşuyor. Buna bağlı olarak şehirlerin kentsel tasarımı üzerindeki etkisi tartışmaya açık hale geliyor. Kadir Has Üniversitesi , Türkiye'de çocukların ve çocuk bakımını üstlenen kişilerin kent yaşamı içerisindeki konumuna odaklanmak amacıyla Eylül ayı itibari ile tezsiz "Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programı"nın kapılarını açıyor.

Geçtiğimiz yıl "Tasarım Yüksek Lisans Programı"nın altında bir çalışma modülü olarak başlayan Kent ve Çocuk Çalışmaları, Eylül ayı itibari ile kendi adıyla disiplinler arası bir lisansüstü programı statüsüne sahip olacak.

"KENTSEL MEKAN ÜZERİNDE ÇALIŞAN KAMU PERSONELİNE DESTEK"

Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı'na bağlı olan "Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programı"nda ayrıca kentsel mekan üzerinde çalışan kamu personellerinin eğitimine destek olacak içerikler de yer alıyor. Dünyada 0-5 yaş erken çocukluk odaklı çalışmalar yürüten Bernard van Leer Vakfı (BvL), program kapsamında, yüksek lisansa kabul edilecek kamu çalışanlarının bir kısmına da burs sağlayacak.

Kaynak: Bültenler
Türkiye , Güncel

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