Türkiye
Off-Road Şampiyonası'nın final etabı, Sinop
'ta başladı.
İki gün sürecek yarışmaların ilk gününde 17 takım, Akliman
mevkisindeki ormanlık alanda oluşturulan 20 etaplık 15 kilometrelik parkuru en kısa sürede geçebilmek için mücadele verdi.
Yarışmanın ilk gününde Mehmet Vurulmuş- Mehmet Gözetleyen ikilisi birinci olurken, Salih Çarpışantürk-Hilal Köksal ikilisi de ikinci oldu. Erdoğan Kovancı-Gıuseppe Simone Agazzi ikilisi ise üçüncülüğü elde etti.
Şampiyonanın ikinci gün yarışları Bostancılı mevkisinde oluşturulan parkurda gerçekleştirilecek.
Sinop Off-Road Kulübü Başkanı Bülent Cevdet Durdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop olarak çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Ekiplerin yarışmada dereceye girebilmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Durdu, "Şampiyonaya Sinop halkı büyük ilgi gösteriyor. İnşallah bir aksilik olmadan organizasyonu tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
Akliman,Sinop,Türkiye
10 Kasım 2018 Cumartesi 21:08