Türkiye
Off-Road Şampiyonası'nın final etabı, Sinop
'ta tamamlandı.
Yarışmaların ikinci gününde 17 takım, Bostancılı mevkisinde oluşturulan parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.
Çok sayıda vatandaşın izlediği yarışma sırasında bazı sporcular, farklı nedenlerden dolayı etabı tamamlayamadı.
Organizasyonun Sinop'ta gerçekleştirilen final etabı yarışları sonunda Adapazarı
Belediyesi 54 Off-Road Kulübü adına yarışan Bülent Cevdet Durdu ve Aydemir Uzun ikilisi, Türkiye şampiyonu oldu.
Durdu ve Uzun ikilisi ile dereceye giren diğer sporculara madalya ve kupaları, Sinop Üniversitesi
Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen törenle takdim edildi.
Sinop Off-Road Kulübünün başkanı olan Bülent Cevdet Durdu, burada yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan tüm sporculara teşekkür ederek, "Sinop halkına da iki günlük ev sahipliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyonu başarıyla tamamladık. İlgi ve alakalarından dolayı herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Sinop,Türkiye
11 Kasım 2018 Pazar 18:12